नितारा की नर्सरी राइम बनी पापा अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी के गाने की प्रेरणा

अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म जॉली एलएलबी 2 को कई तरह से प्रचारित कर रहे हैं। सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी यह कोर्टरुम ड्रामा फिल्म फरवरी में रिलीज होगी। हालांकि तब तक इसके बारे में हम आपको एक ट्रिविया बताने जा रहे हैं। ऐसी खबर है कि खिलाड़ी कुमार की बेटी नितारा ने गलती से उनकी अपकमिंग फिल्म के एक गाने की प्रेरणा बन गई हैं। एक सूत्र ने बताया कि एक रात अक्षय अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे। तभी अचानक से वो एक राइम गुनगुनाने लगी। इसके बाद उन्हें लगा कि इस कूल ट्यून को केयरफ्री जॉली एलएलबी के ऊपर फिल्माया जाना चाहिए। फिर उन्होंने प्रोड्यूसर्स से काफी बाचतचीत की और जिसके कुछ दिनों बाद यह ट्रैक बनकर तैयार हो पाया। एक महीने पहले इस गाने की शूटिंग मुंबई में हुई है और इसमें हुमा कुरैशी भी नजर आएंगी।

बता दें कि कुछ दिनो पहले ही अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी का ट्रेलर रिलीज हुआ था। इस बार अक्षय कुमार के साथ निर्माताओं के ऊपर सीक्वल की तरह इसके भी सफल होने की जिम्मेदारी है। अगर इसके ट्रेलर को देखा जाए तो दोनों फिल्मों के डायरेक्टर सुभाष कपूर वो कारनामा करने में काफी हद तक सफल रहे हैं जो दूसरे नहीं कर पाते हैं। उन्होंने ट्रेलर को काफी रोमांच, एक्शन और कॉमेडी से पैक बनाया है। इसमें हुमा कुरैशी और अन्नू कपूर भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

फिल्म में एक्शन, कॉमेडी, ट्रैजिडी से लेकर हर वो मसाला डाला गया है जो दर्शकों को बांधे रखने में कामयाब रहेंगी। फिल्म के गाने भी बहुत खूबसूरती से कोरियोग्राफ किए गए हैं। ट्रेलर की शुरुआत कोर्टरुम से होती है। जॉली के किदरार में खड़े अक्षय बॉलीवुड एक्टर की शादी को लेकर सवाल पूछते हैं जोकि काफी इंटरटटेनिंग है।

जज सौरभ शुक्ला जॉली से काफी इरिटटे होते हुए नजर आते हैं। कई बार वो उनसे वकालत करने देने की इजाजत मांगते हुए दिखते हैं। एक सीन में वो अक्षय को ड्रामा क्वीन करार देते हैं। वहीं अक्षय मिन्नते मांगते हैं मेरे पास एक केस है, मैं पैसे भी ले चुका हूं अब मैं पैसे वापिस नहीं कर सकता। इसपर जज कहते हैं कि अदालत की अवमानना का केस लगा दूंगा। जेल में जाओगे तुम। नीचे उतरिए।

First Published on January 3, 2017 10:14 am