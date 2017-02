अक्षय कुमार ने ट्विटर पर शेयर किया फिल्म जॉली एलएलबी-2 का पहला डिलीटेड सीन, देखिए वीडियो

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने और हुमा कुरैशी की फिल्म जॉली एलएलबी-2 की रिलीज से पहले फिल्म को लेकर काफी खींचतान हुई। मध्य प्रदेश के वकील अजय की याचिका में ऐसी शिकायत की गई थी कि फिल्म में कई ऐसे दृष्य हैं जो कि न्यायपालिका का मजाक बनाते हैं। मामला हाई कोर्ट में गया और कोर्ट ने फिल्म से चार सीन काटे जाने की बात कही। इसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म के मेकर्स सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और फिल्म 10 फरवरी को चार कट्स के साथ रिलीज कर दी गई। लेकिन ऐसा लगता है कि अक्षय अब एक एक करके ये सभी सीन जिन्हें फिल्म से हटा दिया गया था, को दर्शकों को दिखाने वाले हैं।

अक्षय कुमार ने आज अपने ट्विटर हैंडल से 20 फरवरी को फिल्म का पहला डिलीटेड सीन पोस्ट किया। अक्षय ने ट्वीट में लिखा- बहुत-बहुत शुक्रिया जॉली एलएलबी को ढेर सारा प्यार देने के लिए। आप लोगों के साथ मेरा सबसे पसंदीदा डिलीट किया हुआ सीन शेयर कर रहा हूं। आप सभी को जॉली गुड मॉर्निंग। 1 मिनट 20 सेकेंड के इस सीन में अक्षय कुमार अपने असिस्टेंट के साथ कोर्ट में पहुंचते हैं। जज बने सौरभ शुक्ला और बाकी लोग अपनी मेजों पर बैठे लंच कर रहे हैं। काम के बोझ का दर्द बताते हुए सौरभ शुक्ला (जज के किरदार में) कहते हैं कि हम जजों की हालत लेबर क्लास से भी बदतर है। तभी अन्नू कपूर की कोर्ट में एंट्री होती है और वह कहते हैं कि अरे वाह सभी एक साथ खा रहे हैं। इस पर सौरभ शुक्ला अन्नू कपूर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि माथुर साहब यह कोर्ट है, यहां सब खाते हैं। सौरभ कहते हैं अच्छा था ना ये, ट्वीट करना चाहिए मेरे खयाल से इसको।

गौरतलब है कि अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी स्टारर फिल्म जॉली एलएलबी-2 ने 10 दिन में 95 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है और उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। पिछले एक हफ्ते से लगातार दर्शकों के दिलों में जगह बनाए हुए यह फिल्म इस शुक्रवार को 4.14 करोड़ की कमाई कर सकी लेकिन शनिवार को यह आंकड़ा बढ़ कर 6.35 करोड़ हो गया। रविवार को फिल्म ने इस हफ्ते की सर्वाधिक 7.24 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म का कुल आंकड़ा 95.44 करोड़ हो गया है। फिल्म के पहले हफ्ते की कमाई की बात करें तो इसने 13.20 करोड़ के आंकड़े के साथ शुक्रवार (10 फरवरी) को ओपनिंग की थी।

Thank you so much for giving so much love to #JollyLLB2