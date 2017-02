महाशिवरात्रि के मौके पर अक्षय कुमार ने फैन्स को ऐसे दी बधाई, No 3G No 4G only Shiv G

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार जिन्हें आप जॉली एलएलबी के नाम से भी जानते हैं, वह हर मामले में काफी एक्टिव रहते हैं। अपनी सेहत की बात हो या समाज से जुड़ा मुद्दा अक्षय हमेशा अपनी बात आगे रखते हैं। अब भोले बाबा के त्योहार का मौका हो तो खिलाड़ी कुमार कैसे पीछे रह सकते थे। जी हां उन्होंने एक खास अंदाज में अपने फैन्स को विश किया।

अक्षय ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें लिखा था, No 3G, No 4G only Shiv G. अक्षय कुमार की इस मजेदार को अब तक 10,769 लोग शेयर कर चुके हैं। अक्षय की इस पोस्ट पर उनके फैन्स ने भी उन्हें विश किया। बता दें कि हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कलेक्शन की थी। इस फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री की थी। इसी के साथ साल 2017 में 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली ये अक्षय की पहली फिल्म बन गई थी।

अब जल्द अक्षय की दूसरी फिल्म टॉयलेट: एक प्रेमकथा आने वाली है। इस फिल्म में अक्षय के साथ भूमि पेडनेकर हैं। भूमि वहीं है जिन्होंने दम लगाके हईशा में आयुष्मान खुराना के साथ डेब्यू किया था। अक्षय की फिल्म का नाम भले ही हल्का-फुल्का और मजाकिया लग रहा हो, लेकिन इस फिल्म में एक ठोस मैसेज सामने आने वाला है।

हाल ही में अक्षय ने बताया कि उनकी फिल्म क्या मैसेज देने वाली है। अक्षय ने कहा- हमारे देश में खुले में शौच करना एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे भागने की बजाए हमें खुलकर बात करनी चाहिए। फिल्म की थीम को लेकर बात करते हुए रुस्तम स्टार ने कहा- मुझे एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मिला है। 54 प्रतिशत आबादी के पास घर में शौचालय नहीं है और मुझे लगा कि अगर मैं इस तरह की फिल्म को सच्चाई, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट और अच्छे गानों के साथ बनाकर लोगों के सामने प्रदर्शित करुं तो वो इस मुद्दे को बेहतर तरीके से समझेंगे। भारत में लगभग 1000 बच्चे रोजाना डायरिया से मर जाते हैं। यह बच्चों सहित दो जंबो जेट के क्रैश होने के बराबर है। यह हमारे लिए चेतावनी है।

First Published on February 24, 2017 12:41 pm