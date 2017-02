14 दिनों तक सादा जीवन बिताने के बाद अक्षय कुमार ने अब बताए आयुर्वेद के फायदे

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातें अपने फैन्स और दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बधुवार को अक्षय कुमार ने एक नया वीडियो शेयर किया। मगर इस बार वह इस वीडियो में किसी गंभीर मुद्दे पर नहीं बोल रहे बल्कि उन्होंने आयुर्वेद से जुड़ी कुछ बातें अपने फैन्स के साथे शेयर की हैं। अक्षय ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया और आयुर्वेद से जुड़े अपने अनुभव को शेयर किया है। इस वीडियो में अक्षय अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले तो अपनी फिल्म जॉली एलएलबी की कामयाबी के लिए अपने फैन्स का धन्यवाद किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि वह केरल के एक आयुर्वेदिक आश्रम 14 दिन बिताकर आ रहे हैं। वहां वह शहर के शोर-शराबे से दूर थे।

यहां न टीवी था, न फोन, न ब्रांडेड कपड़े, बस सादा पहनावा और सादा खाना। अक्षय ने इस वीडियो में यह भी बताया कि वह पिछले 25 सालों से आयुर्वेद को फोलो कर रहे हैं। अक्षय ने कहा कि जैसे आप कभी-कभी अपने बाइक और कार की सर्विंसिंग कराते हैं वैसे ही उन्होंने अपनी बॉडी की सर्विसिंग कराई है। अक्षय ने कहा कि लोगों को इस बात अंदाजा ही नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दिया है। उन्होंने बताया कि किसी तरह विदेश से लोग इलाज करवाने के लिए उस आयुर्वेदिक आश्रम में आए थे।

अक्षय ने लोगों से अपील की वह योग और आयुर्वेद के महत्व ​को समझें। वीडियो में उन्होंने भारत में इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली पद्धतियों के बारें में भी बताया। अक्षय ने कहा कि उन्‍हें एलोपैथी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम अपनी भारतीय चिकित्‍सा पद्धतियों को क्‍यों भूल रहे हैं। अक्षय ने इस वीडियो के अंत में यह साफ भी किया कि वह किसी आयुर्वेद की कंपनी के ब्रांड प्रचारक के तौर पर यह सब नहीं बोले रहे बल्कि उन्होंने यह सब खुद महसूस किया है।

अक्षय की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जॉली एलएलबी-2 को दर्शकों ने काफी पसंद किया। जल्द वह नाम शबाना में कैमियो रोल में नजर आएंगे यह बेबी का सीक्वल है। इसके अलावा उनकी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की शूटिंग पूरी हो गई है। इसके बाद वह रजनीकांत के साथ ‘2.0’ में नजर आएंगे।

Before I sleep tonight, thought of indulging in some pillow talk 😉 Sharing with you’ll something I swear by…do give ur time & thoughts 🙂 pic.twitter.com/MEfc3n7AtQ

— Akshay Kumar (@akshaykumar) February 22, 2017