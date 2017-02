अक्षय कुमार ने कहा- प्रियंका चोपड़ा को बुलाकर पूछते हैं क्या उन्हें मुझसे कोई परेशानी है?

अक्षय कुमार इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म जॉली एलएलबी 2 के प्रमोशन में बिजी हैं। इसी सिलसिले में हाल ही में एक्टर रजत शर्मा के शो आप की अदालत पहुंचे। जहां उन्हें बहुत पेचीदे सवालों का सामना करना पड़ा और उन्होंने बहुत ही व्यवहारकुशलता के साथ सभी के जवाब दिए। जब उनसे इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बन चुकीं एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके रिश्ते को लेकर सवाल पूछा गया कि क्यों अब दोनों साथ में काम नहीं करते हैं। इसपर उन्होंने कहा- ऐसा कुछ नहीं है। मैंने और प्रियंका ने पांच फिल्मों में साथ काम किया है। ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता। रानी मुखर्जी को छोड़कर मैंने हर हिरोइन के साथ काम किया है। अगर मुझे मौका मिला तो जरूर मैं प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना चाहूंगा।

इसके बाद अक्षय से पूछा गया कि क्या उन्हें एकता कपूर और फराह खान के साथ भी दिक्कतें हैं? इसपर अक्षय ने मजाक में कहा- चलो प्रियंका चोपड़ा, एकता कपूर और फराह खान को बुलाते हैं और उनसे पता करते हैं कि उन्हें मुझसे क्या परेशानी है। इस तरह आपको जरूर पता चल जाएगा। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर आज सहमति जता दी।

फिल्म के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जॉली एलएलबी2 में लीगल और ज्यूडिशियल सिस्टम का मजाक उड़ाया गया है। एक वकील ने हाईकोर्ट में मामला दायर करते फिल्म से एलएलबी शब्द हटाने की मांग की थी और कहा था कि फिल्म से उस सीन को भी हटाया जाना चाहिए जिसमें वकीलों को कोर्ट के अंदर कार्ड खेलते दिखाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया था कि कानून में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म के रिव्यू के लिए दो सदस्यीय कमेटी नियुक्त की थी। हालांकि अब भी फिल्म की रिलीज पर तलवार लटकी हुई है। क्योंकि अंतिम फैसला 3 फरवरी को आएगा। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस एनवी रामना और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अब कहा कि वो फिल्म के निर्माताओं की यानी की फॉक्स स्टार स्टूडियो इंडिया की अपील सुनेंगे।

First Published on February 3, 2017 11:21 am