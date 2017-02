अक्षय कुमार ने की अरशद वारसी की तारीफ, कहा- उन्होंने ही दिलाई जॉली त्यागी एलएलबी को पहचान

अक्षय कुमार कॉमेडी करने के अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी अगली फिल्म ‘जॉली एलएलबी 2’ भी एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें वे एक वकील के किरदार में नजर आएंगे। हालांकि ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई ‘जॉली एलएलबी’ का ही अगला भाग है। उस अरशद वारसी ने जॉली त्यागी की भूमिका निभाई थी। अपनी फिल्म ‘जॉली एलएलबी’ के बारे में बात करते हुए अक्षया ने अरशद वारसी को इस किरदार को पहचान दिलाने का श्रेय देते हुए कहा कि पहली फिल्म में उनकी एक्टिंग देखने के बाद उन्हें आइडिया हो गया था कि उन्हें अपना किरदार कैसे निभाना है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने किरदार के लिए ज्यादा तैयारी नहीं की। अक्षय ने कहा, “मैंने किरदार के लिए अधिक तैयारी नहीं की क्योंकि मैं उत्तर भारत से हूं और मेरी भाषा उत्तर प्रदेश के जैसी है और हिंदी पर मेरी पकड़ अच्छी है।”

उन्होंने आगे कहा, “फिल्म के पहले पार्ट में जॉली का किरदार निभाने वाले अरशद ने मेरे लिए इसे निभाना काफी आसान कर दिया। मुझे पहले से पता था कि मैं यह किरदार कैसे निभाने वाला हूं। वहीं मेरे निर्देशक जो एक राजनीतिक पत्रकार रहे हैं उन्हें काफी अनुभव है तो मैंने उनका अनुसरण किया” अक्षय ने फिल्मिंग के दौरान अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, “हमने फिल्म की शूटिंग लखनऊ में की और हमें यह काफी पसंद आया। शूटिंग के दौरान हमें कोई परेशानी नहीं हुई, यह काफी अच्छी जगह है। मैंने अपनी फिल्म ‘टॉयलेट एक प्रेमकथा’ की शूटिंग मथुरा में की है, वहां भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई।”

सुभाष कपूर के निर्देशन में बन रही ‘जॉली एलएलबी 2’ में अक्षय के अलावा हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला और अनु कपूर प्रमुख भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। फिल्म 10 फरवरी को रिलीज हो रही है। अक्षय की आखिरी फिल्म साल 2016 में आई ‘रुस्तम’ थी, इस साल वह भूमि पेडनेकर के साथ ‘टॉयलेट एक प्रेमकथा’, रजनीकांत की ‘2.0’ और ट्विंकल खन्ना के प्रोडक्शन में बनने वाली ‘पैडमैन’ जैसी फिल्मों में भी नजर आएंगे।

‘जुड़वा 2’ में काम करने पर वरुण धवन ने कहा- “सलमान खान के साथ तुलना किया जाना अनुचित”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 8, 2017 6:37 am