अब सैनिटरी पैड बेचते नज़र आएंगे अक्षय कुमार, पत्नी ट्विंकल खन्ना बना रही हैं फिल्म ‘पैडमैन’

ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड में दूसरी पारी शुरू कर ने जा रही है। इस बार वो कैमरे के आगे नहीं बल्कि पीछे रहेंगी। ट्विंकल जल्द ही फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतरने जा रही है। उनका प्रोडक्शन हाऊस की पहली फिल्म में उनके पति अक्षय कुमार ही नजर आएंगे। ये एक रियल लाइफ पर आधारित फिल्म होगी। फिल्म का नाम है पैडमैन। हो सकता है फिल्म का नाम आपको थोड़ा अजीब लगे लेकिन इस फिल्म के बारे में जानने पर आप हैरत से भर जाएंगे। फिल्म तमिलनाडु के रहने वाले अरुणाचलम मुरुगनाथम के जीवन पर आधारित है। मुरुगनाथम पैडमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। अरुणाचलम एक सोशल बिजनेसमैन हैं। वह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की माहवारी के वक्त होने वाली गंदगी और उनसे हो रही बीमारि‍यों से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने का काम करते हैं।

अरुणाचलम को दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया था। उन्‍हें भारत सरकार की तरफ से साल 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फिल्म का पोस्टर अक्षय कुमार ने ट्विटर पर शेयर भी किया। फिल्म के पोस्टर में सैनिटरी पैड की तस्वीर नजर आ रही है। ट्विंकल की प्रोडक्शन हाउस ‘मिसेज फनीबोन्स मूवीज’ की ये पहली फिल्म होगी। अक्षय इस साल ऐसी ही रियल जिंदगी से जुड़े किरदार में नजर आएंगे। पहले जॉली एलएलबी 2 उसके बाद टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसके बाद पैडमैन। इसके अलावा करण जौहर और सलमान खान ने भी मिलकर एक फिल्म बनाने की योजना बनाई है। इस फिल्म में बतौर हीरो अक्षय ही नजर आएंगे। करण जौहर ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी।

‘कॉफी विद करण’ सीज़न 5: ट्विंकल खन्ना ने किया खुलासा- ‘मेरी मां अक्षय को गे समझती थी’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 3, 2017 5:13 am