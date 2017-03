अक्षय कुमार ने शेयर किया मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस का वीडियो, देख कर हैरान रह जाएंगे आप

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है जिसमें वह जबरदस्त कुंगफू मूव्स करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो उन दिनों का है जब अक्षय कुमार स्टेज पर मार्शल आर्ट्स का डेमोस्ट्रेशन किया करते थे। अक्षय के इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- उस वक्त में वापस चलते हैं जब स्पीड का मतलब हुआ करता था कि आप कितनी तेज पंच कर सकते हैं, ना कि आप कितनी तेज टाइप कर सकते हैं। #ThursdayMotivation. 9 मार्च को सुबर 11 बजे किए गए अक्की के इस ट्वीट को एक घंटे के अंदर ही 500 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट और तकरीबन 2 हजार लोगों ने लाइक किया।

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अक्षय कुमार एक ट्रेंड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं और उन्होंने लंबे वक्त तक कराटे और कुंग फू की ट्रेनिंग दी है। अक्षय महिलाओं और पुरुषों दोनों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिए जाने पर जोर देते हैं और उन्होंने मुंबई में लड़कियों के लिए खुद का मार्शल आर्ट स्कूल भी खोला है। एक इंटरव्यू में अक्षय ने कहा था कि मैं हर हफ्तें तकरीबन 300 लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाता हूं। कॉर्पोरेट से लेकर मीडिया और हाउस मेड्स सभी को। हालांकि हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है। अगले कुछ महीनों के भीतर मैं और क्लासेज खोलने जा रहा हूं, और यह सब कुछ पूरी तरह निःशुल्क है। ऐसा लगता है कि अक्षय का बेटा आरव भी इसी दिशा में बढ़ रहा है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आरव ब्लू ड्रेस और ब्लैक बेल्ट पहन कर प्रैक्टिस कर रहा है।

अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी इस साल की बड़ी हिट फिल्म होने वाली है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 6 मार्च को ट्वीट कर बताया कि अक्षय कुमार की इस फिल्म ने अभी तक भारत में 114.47 करोड़ की कलेक्शन कर ली है। उन्होंने बताया कि अपनी रिलीज के चौथे वीकएंड पर फिल्म ने 1.50 करोड़ की कलेक्शन की। इसे मिलाकर अब फिल्म की कमाई 114.47 करोड़ हो चुकी है। वहीं अगर विश्वस्तर पर फिल्म की कमाई पर नजर डालें तो फिल्म जल्द 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है।

#ThrowBack to when speed was about how fast you could punch not how fast you could type!!

First Published on March 9, 2017 12:35 pm