जॉली एलएलबी 2 की सफलता का जश्न मनाने के लिए ट्विंकल खन्ना के साथ लंच डेट पर गए अक्षय कुमार, देखें तस्वीरें

जॉली एलएलबी की सफलता ने अक्षय कुमार के मूड को जॉली गुड बना दिया है। फिल्म की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए जगदीश त्यागी अपनी पत्नी ट्विंकल को लंच डेट पर बाहर लेकर गए। उनकी हालिया रिलीज फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। बॉलीवुड के अनुकूल कपल में से एक अक्षय और ट्विंकल एक दूसरे के करियर को लेकर हमेशा सपोर्टिंव रहे हैं। जहां अक्की एक सुपरस्टार बन चुके हैं वहीं ट्विंकल एक जानी मानी लेखक हैं। इस जोड़े ने जुल्मी, इंटरनेशनल खिलाड़ी मे साथ काम किया है। दोनों ने 2001 में शादी कर ली थी। उनके पहले बच्चे आरव का जन्म 2002 और बेटी नितारा का जन्म 2012 में हुआ।

यह बात हम सभी को पता है कि अक्षय क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ही ख्याल रखते हैं। उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा की शूटिंग पूरी कर ली है और अपने प्रोडक्शन में बन रही फिल्म नाम शबाना की रिलीज को तैयार हैं। इसमें उनका कैमियो रोल है। अक्षय के लिए परिवार पहले आता है। वो कई बार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ देखें जाते हैं। अब तक जॉली एलएलबी ने 100.37 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। मंगलवार को द गाजी अटैक, इरादा और रनिंग शादी के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। अक्षय और ट्विंकल को मुंबई के एक रेस्टोरेंट में देखा गया। जहां अक्षय ने डैपर लुक अपनाया हुआ था। वहीं ट्विंकल ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी। दोनों साथ में एक खूबसूरत कपल लग रहे थे।

बता दें कि अक्षय की पिछले 13 महीने में ये चौथी फिल्म है जो 100 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी है। अक्षय अकेले हीरों है जो एक साल में इतनी सारी हिट फिल्में दे रहे हैं। उनका ये कारनामा उन्हें दूसरे हीरों से अलग बानाता है। जॉली एलएलबी से पहले अक्षय की एयरलिफ्ट, हाउसफुल 3 और रुस्तम भी 100 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही थी।

21 फरवरी को उन्होंने अपनी आगामी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का एक फोटो पोस्ट करते हुए बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस साल अभी अक्षय और चार फिल्मों में नजर आएंगे। अक्षय नाम शबाना, टॉयलेट एक प्रेम कथा, रॉबोट-2 और पैडमेन में भी नजर आएंगे। अक्षय कुमार की इस सफलता से उनके प्रशंसक काफी उत्साहित और प्रसन्न हैं।

First Published on February 23, 2017 8:44 am