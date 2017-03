Jolly LLB 2 करने वाली है 200 करोड़ क्लब में एंट्री, लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय कुमार ने फिल्म से कितने कमाए?

अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी इस साल की बड़ी हिट फिल्म होने वाली है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 6 मार्च को ट्वीट कर बताया कि अक्षय कुमार की इस फिल्म ने अभी तक भारत में 114.47 करोड़ की कलेक्शन कर ली है। उन्होंने बताया कि अपनी रिलीज के चौथे वीकएंड पर फिल्म ने 1.50 करोड़ की कलेक्शन की। इसे मिलाकर अब फिल्म की कमाई 114.47 करोड़ हो चुकी है। वहीं अगर विश्वस्तर पर फिल्म की कमाई पर नजर डालें तो फिल्म जल्द 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है।

खिलाड़ कुमार जो फिल्मों को 40 से 45 दिनों में खत्म करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने फिल्म में 80 पर्सेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिया था। अब बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट की मानें तो फिल्म के प्रॉफिट से अक्षय कुमार ने करीब 40-45 करोड़ रुपए कमा चुके हैं।

फिल्म के प्रमोशन में लगे पैसे को मिलाकर देखें तो यह फिल्म 45 करोड़ के बजट में बनी थी। इस फिल्म ने 114.47 करोड़ कमा लिए हैं। अब अगर इसमें से सभी खर्चों का काट दिया जाए तो 111.95 करोड़ बचते हैं। इस तरह अक्षय के हिस्से में भी अच्छी रकम आ गई है। ये गणित देखकर साफ है कि अक्षय का बिजनेस सेंस काफी कमाल का है।

अक्षय हमेशा फिल्म 40 से 45 दिनों में पूरी कर देते हैं। यह केवल प्रोड्यूसर के लिए ही नहीं पूरी प्रोडक्शन यूनिट के लिए बड़ा ही फायदेमंद रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्षय ने इस फिल्म की शूटिंग 33 दिनों में पूरी कर दी थी। वहीं बॉलीवुड के कुछ स्टार्स एक फिल्म को करने में दो-दो साल तक लगा देते हैं। वहीं अगर खान्स की फिल्म का बजट देखें तो यह 80 से 100 करोड़ करीब रहता है और अक्षय कुमार की फिल्में इससे आधे में बन जाती हैं। उनकी स्टार पॉवर ने कई बेहतरीन कहानियों दर्शकों के बीच पहचान दिलाई है।

First Published on March 8, 2017