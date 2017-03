तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त गाने पर अक्षय कुमार ने किया डांस, वीडियो शेयर करते हुए की अपनी तारीफ

अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा के गाने ‘तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त’ को नए अंदाज में पेश किया गया है। यह गाना मशीन फिल्म के लिए तैयार किया गया है। नए वर्जन में कियरा आडवाणी ने रवीना की जगह ली है, जबकि अक्षय की भूमिका में हैं मुस्तफा। इस गाने के ओरीजिनल गीत ‘तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त’ में अपने बेहतरीन डांस से धूम मचाने वाली अभिनेत्री रवीना टंडन ने इस सॉन्ग के नए वर्जन में अभिनेत्री कियारा आडवाणी के बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ की है। यह गीत 1990 के दशक के मशहूर गानों में से एक है।

कियारा की तारीफ करते हुए रवीना टंडन मैं बहुत खुश हूं कि कियारा जैसी प्यारी और खूबसूरत लड़की ने इस गीत पर डांस किया है। वह बहुत युवा और मासूम हैं। कियारा बहुत सुंदर और मासूम दिख रही हैं, साथ ही वह इस गीत में बेहद दिलकश नजर आ रही हैं। रवीना से पहली बार मिलीं कियारा ने उन्हें रीमेक का पहला कट भी दिखाया। इस संबंध में कियारा ने कहा, “बिल्कुल, मैं मैम (रवीना) की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं सबसे पहले उन्हें यह गाना दिखाकर खुश हूं। मैं उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहती हूं क्योंकि वह ओरिजिनल ‘मस्त-मस्त’ अभिनेत्री हैं।”

फिल्म ‘मशीन’ सारा (कियारा आडवाणी) और रंश (अब्बास बर्मावाला के बेटे मुस्तफा) की कहानी है जो रहस्यमय परिस्थितियों में मिलते हैं और गहराती दोस्ती के साथ दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, हालांकि दोनों के जीवन में नया मोड़ आने के साथ बदलाव आता है। अब्बास-मस्तान निर्देशित और जयंतीलाल गडा निर्मित फिल्म ‘मशीन’ 17 मार्च को रिलीज हो रही है।

हाल ही में अक्षय कुमार ने खुद इस गाने पर डांस किया। अक्षय ने अपनी इस परफॉर्मेंस की वीडियो फेसबुक पर शेयर की। खुद की तारीफ करते हुए अक्षय ने लिखा, अब भी वही मस्त-मस्त मूव हैं, आपका क्या खयाल है?

जब उनसे पूछा गया कि आप तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त किसे कहना चाहेंगे। तो इस पर अक्षय ने कहा कि यह मैं अपनी पत्नी को कहना चाहूंगा। (source- social media)

मोहरा फिल्म को आए लगभग 23 साल हो चुके हैं पर अक्षय के जोश और स्टाइल में कहीं कोई कमीं नही आई। (source- social media)

90 के दशक में अपने स्मार्ट लुक्स और अफेयर के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले अक्षय कुमार अब वन वूमेन मेन बन चुके हैं। (source- social media)

इस गाने को डायरेक्‍टर अब्‍बास मस्‍तान की फिल्‍म 'मशीन' में एक बार फिर फिल्‍माया गया है और इस बार इस गाने में इस फिल्‍म की एक्‍ट्रेस कियारा अडवानी और एक्‍टर मुस्‍तफा डांसिंग मूव करते हुए नजर आएंगे। (source- social media)

First Published on March 7, 2017 10:37 am