अक्षय कुमार ने इस तरह मनाया ट्विंकल खन्ना का बर्थडे, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड के बेस्ट कपल में से एक है। वो अकसर ही एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आते हैं। अक्षय कुमार अपने एक रूल को हमेशा फॉलो करते हैं कि वो संडे को कभी काम नहीं करते। संडे का दिन वह फैमिली के लिए और अपने लिए रखते हैं। हमेशा फैमिली को खास अटेंशन देने वाले अक्षय आखिर अपनी डियर वाइफ के बर्थडे पर कैसे कुछ खास नहीं करते। अक्षय इस मौके पर अपनी फैमली और दोस्तों के साथ केप टाउन में थे।

अक्षय ने सबसे पहले ट्विंकल को सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा मैसेज लिखकर विश किया। बता दें कि ये फैमिली पिछले कुछ दिनों से केप टाउन में है। ट्विंकल अपने बर्थडे पर थोड़ी इमोशनल भी रहीं। क्योंकि वह अपना बर्थडे अपने पिता राजेश खन्ना के साथ शेयर करती हैं। अपने पापा को याद करते हुए उन्होंने एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की थी।

ट्विंकल ने लिखा, मैं आपको चम्मच की पीछे बनती अपनी परछाई में देखती हूं। अपनी बहन के कुछ करने में देखती हूं। मेरे बेटे की आईब्रो में देखती हूं। मैं आपको अब भी देखती हूं। हम दोनों को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ट्विंकल का यह इमोशनल मैसेज दिखाता है कि पापा राजेश खन्ना और उनके बीच की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग थी।

First Published on December 31, 2016 9:42 am