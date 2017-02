अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को मिला था नच बलिए शो जज करने का ऑफर, लेकिन…

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड के परफेक्ट कपल्स में से एक हैं। ये परफेक्ट कपल कुछ समय पहले कॉफी विद करण में साथ नजर आया था। दर्शकों के लिए यह एपिसोड काफी मजेदार था। जहां उन्होंने हर कंट्रोवर्सी पर खुल कर बात की थी। शो पर अक्षय और ट्विंकल की केमिस्ट्री शानदार थी। शायद यही वजह रही कि स्टार के पॉपुलर शो नच बलिए के मेकर्स भी अक्षय और ट्विंकल को अपने शो पर जज के तौर पर चाहते थे।

एक रिपोर्ट की मानें तो दोनों स्टार्स से इस शो को जज करने को लेकर बात की गई थी। लेकिन दोनों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। यह एक डांस शो है इसलिए शो मेकर्स चाहते थे कि शो को कोई सेलेब्रेटि कपल जज करें। लेकिन अपने कमिटमेंट्स को लेकर बिजी चल रहे अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने इस ऑफर को ना कह दिया।

इससे पहले कभी भी इस शो के लिए किसी सेलेब कपल को जज करने के लिए अप्रोच नहीं किया था। अब तक इस शो को शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा, सरोज खान इस शो को जज कर चुके हैं। बता दें कि हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी-2 रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। इसके अलावा अक्षय अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेमकथा में बिजी हैं। हाल ही में उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग पूरी की है।

टॉयलेट एक प्रेम कथा की शूटिंग के लिए हाल ही में वह होशंगाबाद पहुंचे थे। यहां उनके स्वागत में काफी भीड़ जमा हो गई थी। अब खबर है कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में अक्षय के साथ भूमि पेडनेकर भी अहम रोल में हैं। भूमि इससे पहले आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म दम लगाके हईशा में नजर आ चुकी हैं।

First Published on February 21, 2017 10:21 am