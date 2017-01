पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट आकाशदीप सैगल ने कहा- शो में केवल मसाला देने वाले होते हैं नोटिस

आकाशदीप सैगल को क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो में नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। बिग बॉस 5 में दिखाई दिए आकाशदीप एक बार फिर से टीवी पर कमबैक के लिए तैयार हैं। उन्होंने शो के होस्ट सलमान खान पर अपना करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया था। हाल में दिए इंटरव्यू में उन्होंने शो के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए जिससे बहुत से लोग शॉक हो जाएंगे। एक लीडिंग डेली से बात करते हुए उन्होंने कहा यह शो विवादों को फलाता-फूलाता है।

जब उनसे बिग बॉस के आस-पास घिरे विवादों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- यह रिएलिटी शो विवादित चीजों जैसे कि सेक्स और लड़ाई को बेचता है। इसका सामना कीजिए दृश्यरतिक कंटेट की तरह। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वो लड़ाई तब भी देखता है जब किसी महत्वपूर्ण काम के लिए लेट हो रहा होता है लेकिन जब आप रोड पर लड़ाई देखते हैं तो आप अपनी नौकरी पर लेट पहुंचते हैं। अपने बॉस की नाराजगी भी सह लेंगे अगर थोड़ा और देखने को मिल जाए। उन्होंने आगे टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा- अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि शो केवल 45 मिनट का होता है बाकि विज्ञापन होते हैं। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो पाएंगे कि इसमें 20 कंटेस्टेंट होते हैं। हर एक को कितना स्क्रिन टाइम मिलता है? जो आखिर में मसाला देता है वही नोटिस किया जाता है।

बता दें कि पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट सोफिया हयात जोकि कुछ दिनों पिछले मां साफिया बनने की वजह से चर्चा में रही थीं। उन्होंने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए इंटरव्यू में रिएलिटी शो के होस्ट सलमान खान और उनके महिलाओं के प्रति व्यवहार को लेकर काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सोफिया की घर में एंट्री एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के जरिए बिग बॉस 7 में हुई थी।

हालांकि कुछ हफ्तों तक अंदर रहने के बाद वो घर से एलिमिनेट हो गई थीं। इंटरव्यू में सोफिया ने अब्यूज और घर के अंदर अरमान का उनके प्रति असहनीय बर्ताव को लेकर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा- बिग बॉस हमेशा से हमें एक चरण तक दिखाता है जोकि समाज के लिए गलत है।

First Published on January 23, 2017 9:36 am