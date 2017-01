अजय देवगन ने सलमान खान को लिखा इमोशनल लेटर, करन जौहर के साथ में फिल्म ना बनाने की अपील

सलमान खान और अजय देवगन की दोस्ती काफी पुरानी और मशहूर है। दोनों दोस्ते कई बार एक दूसरे की फिल्म कैमियो रोल भी देखे जा चुके हैं। लेकिन अब दोनों की दोस्ती में खटास की खबरें सामने आ रही है। दरहसल अजय देवगन एक फिल्म बनाने की घोषणा कर चुके है लेकिन अब खबर आ रही है कि उसी थीम पर सलमान ने भी करण जौहर के साथ मिलकर फिल्म बनाने की घोषणा कर दी है। अजय देवगन ‘सन ऑफ सरदार-बैटल ऑफ सारागढ़ी’ नाम से एक फिल्म बनाने की घोषणा कर चुके है। ये फिल्म साल 1897 में ब्रिटिश आर्मी और अफ्गान सेना के बीच हुए एक युद्द पर आधारित है। इस युद्ध में 36 सिख रेजिमेंट के 21 जवानों के दस हजार अफगान सिपाहियों से टक्कर लेकर सारागढ़ी के किले को फतेह किया था। जिसे अब पर्दे पर दिखाने का मन अजय देवगन मन बना चुके हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स से मिल रही जानकारी के अनुसार अब सलमान खान की और करन जौहर के साथ इस युद्ध पर फिल्म बनाने की बात चल रही है। इस बात से अजय को काफी धक्का लगा और उन्होंने सलमान को एक इमोशनल लेटर भेज दिया। अजय इस बात की घोषणा काफी पहले से कर चुके हैं कि वह ‘बैटल ऑफ सारागढ़ी’ को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म बनाना चाहते हैं। इसके लिए उनकी टीम काफी रिसर्च कर रही है और इसका बजट काफी ज्यादा होगा। लेटर में अजय ने सलमान खान से इस फिल्म को न बनाने की बात कही है। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अजय फिल्म बनाने से ज्यादा सलमान के करन से हाथ मिलाने पर खफा हैं। बता दें कि अपनी पिछली फिल्म ‘शिवाय’ के सामने करन जौहर की फिल्म ‘ऐ दिल है मुश्किल’ के क्लैश के चलते दोनों के बीच नाराजगी पैदा हुई थी। इसी के चलते करन और उनकी पुरानी दोस्त काजोल की दोस्ती भी टूट गई। वैसे सलमान के अलावा रणदीप हुड्डा ने भी इसी दौरान अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर चुके हैं। इसका नाम ‘बैटल ऑफ सारागढ़ी’ बताया जा रहा है।

