मां की तबीयत सुधरने के बाद दोबारा काम पर लौटे अजय देवगन, जोधपुर में करेंगे बादशाहो की शूटिंग

पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहे अजय देवगन अपने काम पर लौट आए हैं। दरअसल अजय देवगन अपनी मां की बीमारी की वजह से परेशान थे। अजय देवगन की मां वीणा बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थीं। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। लेकिन राहत की बात यह है कि हालत ज्यादा सीरियस नहीं थी और फिलहाल वह स्वस्थ हैं। मां का ख्याल रखने के लिए अजय ने अपने सभी काम होल्ड पर रख दिये थे और उनका खयाल रखने में लगे हुए थे।

अब उनकी मां की हालत ठीक है और वह घर आ चुकी हैं। मां के घर आने के बाद अजय देवगन अपने काम पर लौट गए हैं। गुरुवार दोपहर वो दिल्ली के लिए निकले। वह एक स्पोर्ट इवेंट की शुरुआत करने के लिए दिल्ली पहुंचे। इसके बाद एक चार्टेड फ्लाइट से जोधपुर के लिए रवाना हुए। जोधपुर में अजय बादशाहो के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग के लिए गए हैं।

बता दें कि राजस्थान में वह अपने एक खास फैन से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस फैन ने धमकी दी थी कि अगर उसे अजय देवगन से मिलने का मौका नहीं दिया जाता है तो वह खुदकुशी कर लेगा। झुनझुनू जिले के नवलगढ़ पुलिस थाने के एसएचओ नवल किशोर ने बताया, 11 जनवरी को नवलगढ़ शहर के रहने वाले शमशाद ने कहा था कि अगर जिला प्रशासन अजय देवगन के साथ उनकी मुलाकात फिक्स नहीं करवाता है तो वह कुएं में कूद कर जान दे देंगे।

इसके बाद जब मामला अजय तक पहुंचा तो उन्होंने ट्विटर के जरिए शमशाद तक यह मैसेज पहुंचाया है कि वह उनसे मिलने वाले हैं। अजय ने लिखा, मैं जल्द शूटिंग के लिए जोधपुर आउंगा। हम कोशिश करेंगे कि हम वहां मिलें। इसके बाद अजय देवगन ने जयपुर पुलिस को शुक्रिया कहा कि उन्होंने इस मामले में सहयोग किया। बता दें कि जयपुर पुलिस ने ट्विटर के जरिए अजय देवगन को झुनझुनू कंट्रोल रूम का नंबर बताया था।

First Published on January 20, 2017 10:49 am