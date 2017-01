शाहरुख खान के साथ दोबारा काम करने पर ऐश्वर्या राय ने साधी चुप्पी

साल की सबसे बड़ी अफवाह इन दिनों सुनने को मिल रही है। यह अफवाह बॉलीवुड के दो दिग्गज स्टार के बारे में हैं। जिन्होंने 15 पहले साथ काम किया था। दरअसल शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि दोनों संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म में साथ काम करेंगे। तीनों ने आखिरी बार 2002 में आई फिल्म देवदास में काम किया था। अब तीनों साहिर लुधियानवी के ऊपर बनने वाली फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं। भंसाली शाहरुख को साहिर के किरदार में जबकि ऐश्वर्या को अमृता प्रीतम के रोल में नजर आ सकती हैं। साहिर का पंजाबी कवि अमृता के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में हमेशा बातें होती रही हैं। फिल्म का टाइटल गुस्ताखियां हो सकता है। इसके लिए किंग खान ने साहिर की नज्म और गजले पढ़ना शुरू कर दिया है।

लेकिन जहां एक तरफ इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी बातें हो रही हैं वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुई हैं। पिछली शाम हुए एक अवॉर्डे कार्यक्रम में पहुंची बच्चन बहू से जब इन मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में सवाल किया गया तो वो काफी दुविधा में दिखीं। इसके बजाए उन्होंने बड़े ही प्यार से इस सवाल को नजरअंदाज करते हुए अपनी फिल्म सरबजीत के बारे में बात की। जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान मिला है। उनकी चुप्पी ने कहीं ना कहीं इन खबरों की सत्यता की तरफ इशारा कर दिया है।

ऐश्वर्या हमेशा से ही भंसाली की पसंदीदा एक्ट्रेस रही हैं। निर्देशक राम लीला में उन्हें सलमान खान के साथ कास्ट करना चाहते थे। लेकिन काम नहीं बन पाया जिसकी वजह से रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को लेकर फिल्म बनी। ऐसी खबरे हैं कि भंसाली की अगली फिल्म में एक्ट्रेस स्पेशल अपियरेंस दे सकती हैं। वे फिल्म की लीड एक्ट्रेस दीपिका के साथ डांस करती हुईं दिखेंगी।

बता दें कि ऐश्वर्या के स्पेशल डांस का आइडिया भंसाली के दिमाग में भंसाली स्टूडियो में आया। सूत्र ने बताया कि वो अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के साथ एक बार फिर से काम करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वो गोलियों की रासलीला: रामलीला में राम चाहे लीला गाने में ऐश्वर्या को चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो गाना प्रियंका चोपड़ा को मिल गया।

First Published on January 6, 2017 8:21 am