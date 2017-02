शाहरुख खान के सर्कस के साथ इन टीवी शो की भी होनी चाहिए वापसी

शाहरुख खान का सीरियल सर्कस एक बार फिर प्रसारित होने लगा है। शाहरुख का यह सीरियल फिर से शुरु होने के बाद उनके फैन्स काफी एक्साइटेड हैं। 80 के दशक मे सर्कस के अलावा महाभारत और हम लोग जैसे प्रसिद्ध सीरियल से थे जिनको परिवार एक साथ बैठकर देखते थे। उस दौरान सीरियल की कहानी आम आदमी के जीवन पर आधारित हुआ करती थीं। उस समय सीरियल के जरिए लोगों को इमोशन रीयल ड्रामा देखने को मिलता था। सर्कस के अलावा भी ऐसे पांच सीरियल हैं जो दोबारा शुरु किए जाने चाहिए।

बुनियाद (1987-88)

यह सीरियल हर किसी को याद होगा। दूरदर्शन पर आने वाले इस पॉपुलर सीरियल ने दर्शकों को टीवी सेट खरीदने के लिए मोटिवेट किया था। बुनियाद सीरियल की कहानी एक पंजाबी परिवार और उसकी पीढ़ी की है। आलोक नाथ, अनीता कवर, विजेन्द्र घाटके, मजहर खान, सोनी राजदान और कवंलजीत जैसे एक्टर इस फैमिली ड्रामा का हिस्सा थे। लोगों को आलोक नाथ और लाजो जी की केमेस्ट्री काफी पसंद थी।

गुलशन गुलफाम (1987-88)

इस सीरियल की कहानी एक कशमिरी परिवार की थी और आतंकवाद की वजह से राज्य में कैसे जीवन बिता रहा है। गुलशन गुलफाम के सीरियल के सिर्फ 45 एपिसोड थे और यह सीरियल काफी हिट हुआ था। इस सीरियल में पकंज बैरी, बिना बनर्जी, नीना गुप्ता जैसे एक्टर्स थे। इस सीरियल को साहित्य अकादमी अवार्ड विनर वेद राही ने डायरेक्ट किया था।

ये जो जिंदगी है (1984)

यह उस दौरान काफी पॉपुलर शो था जहां उस समय ज्यादातर शो में आम आदमी की कहानी दिखाई जा रही थी वहां टैलेंडेड स्टारकास्ट स्वर्गीय शाफी इमानदार, स्वरुप समपत, राकेश बेदी और सतीश शाह एक्टर्स ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था।

नुक्कड़ (1986-1988)

नुक्कड़ सीरियल के जरिए जीवन की हकीकत ​दिखाया गया। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला यह सीरियल में कम कमाई और उसे जुड़ी समस्याओं को दिखाया गया था। यह जबरदस्त सीरियल था जिसमें पवन मल्होत्रा, अवतार गिल और दिलीप ध्वन थे। हर एपिसोड में कोई न कोई प्रॉब्लम दिखाई जाती और उसका निष्कर्ष भी दिखाया गया।

मालगुड़ी डेज़( 1987)

ऐसे बहुत से बहुत से टीवी स्टार्स हैं जो चाहते है कि मालगुड़ी डेज़ सीरियल दोबारा प्रसारित हो। आर के नारयण के इस क्लासिक सीरियल में स्वर्गीय अनंत नाग अहम किरदार में थे। यह क्लासिक सीरियल बहुत ही मनोरंजक था।

