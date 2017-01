प्रियंका चोपड़ा के बाद एलेन डीजेनर्स के शो पर जाएंगी दीपिका पादुकोण, ट्रिपल एक्स को करेंगी प्रमोट

प्रियंका चोपड़ा के बाद अब दीपिका पादुरकोण एलेन डीजेनर्स के काउच पर बैठने वाली हैं। वो भी पूर्व मिस वर्ल्ड की तरह स्टेज पर आग लगाने वाली हैं। अमेरिका के एक एंटरटेनमेंट पोर्टल हेडलाइन प्लैनेट के अनुसार 31 साल की एक्ट्रेस 18 जनवरी को मशहूर टॉक शो का हिस्सा बनेंगी। एक्ट्रेस डीजेनर्स के शो पर अपनी हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स द रिटर्न ऑफ जेंडर केज का प्रमोशन करने के लिए आएंगी। डीजे कारुसो के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारत में 14 जनवरी को रिलीज होगी। इसमें एक्ट्रेस के साथ विन डीजल, नीना डोबरेव और रुबी रोज भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इससे पहले पीसी शो पर जाकर काफी मस्ती करने के साथ ही टकीला के शॉट लगा चुकी हैं।वैसे इससे पहले प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण साथ में कॉफी विद करण के चौथे सीजन का हिस्सा बन चुकी हैं। जिसकी कि एक वीडियो इन दिनो खूब वायरल हो रहा है।

गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी बाजीराव मस्तानी की को-स्टार दीपिका पादुकोण के साथ कॉफी विद करण के चौथे सीजन का हिस्सा बनी थीं। बज़र राउंड के दौरान जिसमें करण जौहर सवाल पूछते हैं और जो पहले बज़र दबाता है उसे जवाब देने का मौका मिलता है, करण पूछते है कि फिल्म बैंड बाजा बारात को किसने निर्देशित किया था? दोनों ही एक्ट्रेसेज साथ में बजर दबाती हैं और दीपिका जहां मनीष शर्मा का नाम लेती हैं वहीं प्रियंका के मुंह से मनीष पॉल का नाम निकल जाता है। मालूम हो कि मनीष पॉल निर्देशक नहीं टीवी होस्ट और एक्टर हैं।

जैसे ही प्रियंका को इस बात का अहसास होता है कि उन्होंने गलत जवाब दे दिया है, वह जोर से हंस पड़ती हैं। अपनी आने वाली फिल्म बा बा ब्लैक शीप की शूटिंग में व्यस्त मनीष ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट किया है। जिसे अब तक 41 हजार 100 लोग देख चुके हैं। दीपिका जहां इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पद्मावती की शूटिंग में व्यस्त हैं वहीं खबरों के मुताबिक प्रियंका जल्द ही कॉफी विद करण में नजर आएंगी।

लंबे वक्त तक अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको और क्वांटिको-2 की शूटिंग में व्यस्त करने और अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म बेवॉच का काम पूरा करने के बाद बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में भारत आई थीं। उन्होंने यहां पर असम की ब्रांड एंबेसडर की जिम्मेदारी ली और इंडिया में क्वालिटी टाइम बिताया।

First Published on January 9, 2017 11:48 am