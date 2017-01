काफी विरोध के बाद परिणीति चोपड़ा ने किया अपना इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट

परिणिती चोपड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें वो एक छाते के नीचे चलती हुई नजर आ रही थीं। वहीं उनका असिस्टेंट छाता लिए हुए दिख रहा था। दुबई में छुट्टियां मना रही एक्ट्रेस ने इस वीडियो को बड़े ही आम तरीके से अपलोड किया था। हालांकि उनके फॉलोवर्स ने इसे काफी डिस्ट्रीब्यूट किया और उसपर शर्मिंदा करने वाली टिप्पणी की। इस पोस्ट पर एक्ट्रेस को काफी सरकास्टिक कमेंट का सामना करना पड़ा जिसमें कहा गया कि वो अपना छाता तक खुद नहीं उठा सकती हैं। अपना छाता खुद उठाने से आप छोटी स्टार नहीं बन जाएंगी। वहीं एक यूजर ने लिखा- शायद छाता 100 किलो का है। भारी विरोध के बाद परिणीति ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया।

वैसे यह पहली बार नहीं है जब एक्ट्रेस अपने एक्ट से पीछे हटी हों। अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उन्हें बॉडी शेमिंग के लिए ट्रोल किया गया था। उनके अपने दोस्तों ने उन्हें वजन घटाने के लिए कहा। हालांकि एक्ट्रेस के दोस्त उनके बचाव में उतरे लेकिन यह बात साफ है कि वो विवादों पर चुप रहती हैं। परी नाम से परिणीति को ज्यादा बुलाया जाता है। उन्होंने हाल ही में मेरी प्यारी बिंदु की शूटिंग पूरी की है। जिसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना नजर आएंगे। वहीं इस फिल्म के जरिए वो बॉलीवुड में अपने सिगिंग करियर की शुरुआत कर रही हैं।

फिलहाल चोपड़ा सुशांत सिंह राजपूत के साथ तकादम की शूटिंग कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि सुशांत के दुबई टूर के बाद परिणीति भी वहां गईं। इससे पहले परिणीति ने प्रियंका चोपड़ा के हॉलीवुड डेब्यू फिल्म के बारे में कहा था- अपनी दीदी (प्रियंका) को बड़े ब्रांड बेवॉच में देखना काफी गर्व करने वाली बात है।

बेवॉच के प्रति अपने प्यार को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा- हम सभी बेवॉच को देखते हुए बड़े हुए हैं। हम इसे हर हफ्ते देखा करते थे। हाल ही में रिलीज हुआ ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया। पिछले साल अगस्त में भी परिणीति कुछ एेसी ही मुश्किलों में फंस गईं थीं। उन्होंने एक फ्रेंड के लिए बर्थडे मैसेज वाला वीडियो पोस्ट किया था, जिसे लेकर लोगों ने उन्हें झूठा तक बता दिया था।

First Published on January 12, 2017