क्या एक बार फिर आमिर खान के साथ नजर आ सकती हैं दंगल गर्ल फातिमा सना शेख ?

दंगल में रेसलर की भूमिका निभाने के बाद खबर है कि फातिमा सना शेख आमिर खान की फिल्म ठग्स आॅफ हिन्दोस्तान में नजर आएंगी। एक लीडिंग के मुताबिक फातिमा को इस फिल्म में एक अहम रोल के लिए साइन कर लिया गया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी अहम किरदार में नजर आएंगे। फातिमा पिछले साल रिलीज हुई फिल्म दंगल में नजर आई थीं और इस फिल्म में दर्शकों ने उनकी ए​क्टिंग की काफी सराहाना भी ​की थी। हालांकि बीच में खबरें आई थी कि आलिया भट्ट या श्रद्धा कपूर को इस रोल के लिए फाइनल कर लिया गया है।

मगर खबरों की मानें तों फातिमा एक बार आमिर के साथ पर्दे पर दिखाई दे सकती हैं। अगर वाकई इस फिल्म के लिए फातिमा को फाइनल कर लिया जाता है तो यह उनके लिए दूसरा बड़ा मौका होगा। सूत्रों की मुताबिक दंगल के दौरान हुए एक इंटरव्यू में फातिमा से इस ​बारें में सवाल भी किया गया था कि अगर उन्हें ठग्स आॅफ हिन्दोस्तान के लिए आॅडिशन देना पड़े और उन्हें इस फिल्म में रोल के लिए फाइनल कर ​जाए तो वह कैसा महसूस करेंगी।

तब भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने आमिर खान के साथ दोबारा काम करने में काफी खुशी होगी। सूत्रों की मानें तो वानी कपूर को भी इस फिल्म में रोल के लिए बातचीत चल रही है। फिल्म ठग्स आॅफ हिन्दोस्तान की कहानी पाइरेट्स ऑफ द कैरिबियन से मिलती जुलती हो सकती है। विजय आचार्य द्वारा निर्देशित फिल्म ठग्स आॅफ हिन्दोस्तान अगली साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी।

वहीं फातिमा सना को फिल्म दंगल की कामबायी ने रातों रात स्टार बना दिया। सूत्रों की मानें तो दंगल के बाद उनके पास ढ़ेरों फिल्मों के आॅफर आ रहे हैं। हाल ही में फातिमा और सान्या ने एल्ले मैग्जीन के फरवरी इश्यू के लिए फोटोशूट करवाया है। इन दोनों फोटो में दोनों काफी ग्लैमरस नजर आ रही थीं।

First Published on February 22, 2017 11:23 am