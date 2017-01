ओके जानू एक्टर आदित्य रॉय कपूर ने कहा, लिव इन रिलेशन में कोई बुराई नहीं

अभिनेता आदित्य रॉय कपूर अपनी आगामी फिल्म ‘ओके जानू’ में प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। उनका कहना है कि इन दिनों लिव-इन रिलेशन्स आम बात हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है।

आदित्य ने कहा, “यह सही या गलत का सवाल नहीं है। लिव-इन रिलेशन्स इन दिनों आम बात हैं, इसलिए इस विषय पर इतनी फिल्में बन रही हैं। मेरे कई दोस्त भी लिव-इन रिलेशन में रहे हैं और उनमें से कुछ सफल हुए हैं और कुछ नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई नकारात्मक बात है और शादी का इससे कोई संबंध नहीं है।”

फिल्म में आदित्य और श्रद्धा कपूर मुंबई में लिव-इन में रहनेवाले एक युवा जोड़े के रूप में नजर आएंगे, जबकि नसीरुद्दीन शाह और लीला सैमसन एक उम्रदराज जोड़े के रूप में उनके मकान मालिक की भूमिका में नजर आएंगे।

आदित्य ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि कोई जोड़ा जो शादी करना चाहता है, वह अगर एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए लिव-इन में रहे तो इसमें कोई बुराई है।” शाद अली निर्देशित फिल्म 13 जनवरी को रिलीज की जाएगी।

First Published on January 8, 2017 11:31 am