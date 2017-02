‘परदेस में है मेरा दिल’ सीरियल में एक साथ ​फिर नजर आएंगे अदा खान और अर्जुन बिजलानी

टीवी एक्ट्रेस अदा खान जल्द ही स्टार प्लस के सीरियल परदेस में है मेरा दिल में नजर आएंगी। इस में सीरियल में एंट्री के बाद अदा एक बार फिर अभिनेता अर्जुन बिजलानी के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। वह इस सीरियल में अहाना के रोल में होंगी और वह राघव-नैना की जिंदगी में आएंगी।

अदा और अर्जुन बिजलानी इससे पहले सीरियल नागिन में काम कर चुके हैं। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वहीं अर्जुन ने बताया कि वह बहुत ही खुश है दोनों को एक बार फिर काम करने का मौका मिल रहा है। इस सीरियल में वह अदा के आने पर सीरियल में बहुत से ट्विस्ट एंड टंर्स देखने को मिलेंगे। बता दें सीरियल नागिन में अदा पहले अर्जुन से नफरत करती हैं लेकिन बाद में उन्हें अर्जुन से प्यार हो जाता जिसको लेकर शिन्वया और उनके बीच विवाद भी होता है।

नागिन के सेट पर मोनी रॉय, अदा और अर्जुन काफी मस्ती करते थे। तीनों सेट पर मस्ती के दौरान की बहुत सी फोटो इंस्टग्राम पर भी शेयर किया करते थे। एक बार फिर अदा और अर्जुन की जोड़ी दर्शकों का मनोरंजन करने आॅनस्क्रीन आ रही है। फिलहाल नागिन-2 में दिखाई दे रही हैं। नागिन-2के सेट पर अदा और सुधा चंद्रा के काफी नजदीक आ गई हैं।

दोनों को नागिन के पहले के सीजन के मुकाबले अब दोनों को ज्यादा समय बिताने का मौका मिल रहा है जिसकी वजह से अब यह दोनों भी काफी अच्छी दोस्त बन गई हैं। हालांकि अदा और सुधा की उम्र का काफी अंतर हैं। लेकिन यह दोनों नागिन-2 के सेट पर गॉसिप और मस्ती करती हैं। अपनी मस्ती की कई फोटो दोनों शेयर भी करती हैं। नागिन-2 के अलावा कॉमेडी शो बचाओ में भी काम दिखाई दे चुकी हैं।

First Published on February 3, 2017 10:31 am