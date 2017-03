विद्या बालन ने बताया 16 साल की उम्र में खाया था भांग फिर हुआ था ये हाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन के पास होली के त्योहार से संबंधित एक प्यारी मेमोरी है जिसे उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने भांग और उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात की। शादी के साइड इफेक्ट्स की एक्ट्रेस ने एक बयान में अपनी होली की मेमोरी शेयर की। एक्ट्रेस ने कहा- मेरी सबसे बेस्ट मेमोरी है भांग खाना। बिना जाने की वो भांग है और फिर मैं पूरे दिन हंसती रही। मुझे लगता है कि उस समय मैं 16 साल की थी। विद्या को रंग बरसे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा- लोग हमेशा आपको रंगों में डुबाने का मौका ढूंढते रहते हैं। जहां मुझे यह त्योहार बेहद पसंद है वहीं आपको बेहद सावधान रहना चाहिए कि आप कितने रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से आपके बाल और स्किन पर प्रभाव पड़ सकता है। होली के प्रभाव से मैं खुद को बचाने के लिए रंगों के साथ खेलने से पहले अपनी त्वचा और बालों पर ढेर सारा नारियल का तेल लगा लेती हूं। यह मुझे बचपन से बचाते आए हैं।

बता दें कि फिल्म बेगम जान के फर्स्ट लुक ने पहले ​ही इंस्डट्री की इक्साइटमेंट बढ़ा दी है। विद्या बालन एक दमदार लुक में नजर आ रही हैं। वहीं इस फिल्म से जुड़ी एक और दिलचस्प बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। वह किसी रोल में नहीं होंगे बल्कि अपनी आवाज के जरिए। वह फिल्म की शुरूआत में बेगम जान का परिचय दर्शकों से करवाएंगे। वहीं बेगम जान को देखने के लिए दर्शकों को एक और वजह मिल गई हैं।

बेगम जान में विद्या बालन एक कोठा चलाने वाली की भूमिका में नजर आएंगी। अमिताभ बच्चन कई फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। इससे पहले दर्शक उनकी आवाज फिल्म लगान, जोधा अकबर, रावन, कृष-3, कहानी और कहानी-2 में सुन चुके हैं। बेगम जान में विद्या बालन के अलावा नसीरुद्दीन शाह, ईला अरुण, गौहर खान पल्लवी शारदा, रजित कपूर, आशीष विद्यार्थी मिष्ठी चक्रवर्ती, सुमित निजवान और चंकी पांडे दिखाई देंगे।

इस फिल्म को कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवॉर्ड्स भी मिले थे। बेगम जान हिंदी सिनेमा में स्रीजीत की डेब्यू होने जा रही है। इस फिल्म से काफी समय बाद चंकी पांडे भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे।

