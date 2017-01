जल्लीकट्टू के चलते मुश्किल में फंसी ये मशहूर एक्ट्रेस

दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री तृषा कृष्णन को तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू के समर्थकों की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तृषा पशु कल्याण संगठन पेटा का समर्थन करती हैं, जो जल्लीकट्टू के खिलाफ है।

जल्लीकट्टू के समर्थकों ने पेटा की समर्थक होने के कारण तमिलनाडु में चल रही तृषा की फिल्म की शूटिंग में बाधा डाली। प्रदर्शनकारी पशु कल्याण संगठन के समर्थन के लिए अभिनेत्री से माफी की मांग कर रहे थे।

तृषा काफी समय से ‘पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स (पेटा)’ के साथ जुड़ी हुई हैं, जो सांड़ों के खेल जल्लीकट्टू के खिलाफ अभियान चला रही है। संस्था की मांग है कि इस खेल का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

जल्लीकट्टू के गुस्साए समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए त़ृषा की आगामी फिल्म ‘गर्जनई’ की शूटिंग में बाधा डाली, जिसके कारण फिल्म की शूटिंग काफी समय तक रुकी रही।

समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए तृषा से उनकी वैनिटी वैन से बाहर आकर माफी मांगने की मांग की। इस दौरान, प्रदर्शनकारी जोर से नारे लगा रहे थे। पुलिस ने तृषा को सुरक्षा दी।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक तृषा पेटा का समर्थन करने के लिए माफी नहीं मांग लेती, तब तक उन्हें तमिलनाडु में फिल्म की शूटिंग नहीं करने दी जाएगी।

जल्लीकट्टू के समर्थकों ने पेटा पर प्रतिबंध की मांग की है।

पिछले साल, सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण इसके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है।

वीडियो:फिल्म प्रमोशन के दौरान दीपिका पादुकोण ने किया विन डीज़ल के साथ ‘लूंगी डांस’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 14, 2017 10:59 am