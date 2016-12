दीपिका पादुकोण के पति का रोल करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं शाहिद कपूर

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर अपनी अगली फिल्म पद्मावती के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। खबर है कि शाहिद फिल्म के लिए घुड़सवारी के साथ-साथ तलवार चलाना भी सीख रहे हैं। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में शाहिद कपूर राजा रावल रतन सिंह के रोल में नजर आएंगे। इस कैरेक्टर में फिट बैठने के लिए शाहिद ने ये क्लास लेनी शुरू की हैं। शाहिद से जुड़े एक सूत्र ने बताया, हर काम में 100 पर्सेंट एनर्जी देने वाले शाहिद ने एक पर्सनल ट्रेनर रखा है। वह ट्रेनर शाहिद को घुड़सवारी और तलावरबाजी सिखा रहे हैं। शाहिद सब कुछ सही और असल करना चाहते हैं। इसलिए वह इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए वह रात को शूटिंग कर रहे हैं और दिन में ट्रेनिंग लेते हैं।

इससे पहले खबर आई थी कि पद्मावती के लिए शाहिद ने एक चलता फिरता जिम भी बना लिया है। दरअसल इस फिल्म में उन्हें अपने रोल के लिए एक फिट और मस्कुलर पर्सनैलिटी चाहिए, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के चलते उन्हें वर्कआउट का टाइम नहीं मिल पा रहा। इसलिए शाहिद ने अपनी जिम अपने वैनिटी वैन में फिट कर ली है। कुछ मिक्स्ड सेट मशीनों और डंबल्स के साथ अब शाहिद कहीं भी संजय लीला भंसाली की फिल्म के लिए तैयारी कर सकते हैं। उनकी इस चलती फिरती जिम में वह खूब पसीना बहा रहा हैं, ताकि अपनी अगली फिल्म के लिए परफेक्ट लुक ले सकें।

इस एपिक फिल्म में दीपिका पद्मावती के किरदार में हैं और उनके गाने के साथ राजस्थान में फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हाल ही बेटी मीशा के पिता बने शाहिद पिछले काफी वक्त से सिर्फ अपने परिवार को वक्त दे रहे हैं। 35 वर्षीय शाहिद के अलावा फिल्म में रणवीर सिंह भी नजर आएंगे। बेफिक्रे स्टार रणवीर इस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका में होंगे।

फिल्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी रिवील नहीं करने की पूरी कोशिशों के बावजूद हाल ही में रणवीर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो पोस्ट कर दी थी जिसमें सिर्फ उनकी लाल सुर्ख आंखें नजर आ रही हैं। फैन्स को फिल्म के ऑफिशियल फर्स्ट लुक और टीजर का इंतिजार है।

साल की आखिरी फिल्‍म के रूप में क्‍यों देखें आमिर खान की 'दंगल', 5 वजहें

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 22, 2016 10:52 am