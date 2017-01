फिल्म में रंगून के लिए शाहिद कपूर ने ओलंपिक ट्रेनर से सीखी बंदूक चलाने की कला

फिल्म रंगून में शाहिद कपूर आर्मी आॅफिसर की भूमिका में दिखाई देंगे। इस किरदार को निभाने के लिए शहिद कपूर ने एक ओलंपिक ट्रेनर से बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली है। बताया जा रहा है कि शाहिद को यह ट्रेनिंग 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाले रौनक पंडित ने दी है। रौनक पंडित ने साल 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान 25 मीटर पिस्टल कैटगरी में गोल्ड जीता था।

शाहिद कपूर विशाल भारद्ववाज की आने वाली फिल्म रंगून में नवाब मलिक के रोल में हैं यह एक पीरियड फिल्म है। रंगून में शाहिद के रोल को ध्यान में रखते हुए उन्हें शूटिंग की परफेक्ट ट्रेनिंग देने के लिए रौनक पंडित को चुना गया। शाहिद कपूर ने डायरेक्ट रौनक पंडित से संपर्क किया। रौनक पंडित ने बताया कि शाहिद को एक हफ्ते तक मलाड और वर्ली में ट्रेनिंग दी।

रौनक पंडित ने बताया की ट्रेनिंग के पहले दो दिन शाहिद कपूर को बेसिक ट्रेनिंग दी गई जिसमें बंदूक को किस तरह पकड़ा जाता है जैसी चीजें शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने शाहिद को बंदूक की ग्रिप से लेकर ट्रिग्गर दबाने तक जैसी चीजें काफी बारिकी से समझने में मदद की। रौनक ने बताया सारी चीजें उन्होंने शाहिद को वैसे ही बताई जिन्हें वह ओलंपिक के दौरान खुद अपनाते हैं। उन्होंने बताया कि इस ट्रेनिंग के दौरान अलग-अलग तरह गोली चलाने की प्रक्रिया सिखाई है। रौनक पंडित ने बताया की ट्रेनिंग के आखिरी दिन वह वर्ली रेंज गए जहां उन्होंने असली बंदूक चलाई।

रौनक ने कहा कि उन्हें शाहिद कपूर को ट्रेनिंग देने में काफी मजा आया और वह काफी प्रतिभाशाली एक्टर है और उनकी सीखने की आदत ने इस ट्रेनिंग को और भी आसान बना दिया था। उन्होंने बेहद जल्दी गन चलाने के प्रक्रिया को सीखा। रौनक ने शाहिद की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत ही पन्कचुअल हैं और साथ काम करने वालों के साथ वह डाउन टू अर्थ रहते हैं।

First Published on January 23, 2017 11:58 am