जी टीवी के शो जमाई राजा में आने वाला है नया विलेन, इन्हें जॉन अब्राहम के साथ एक फिल्म में भी देख चुके हैं आप

जी टीवी के शो जमाई राजा के फैन्स के लिए एक जरूरी अपडेट। अब इस शो में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है। ‘गुलमोहर ग्रैंड’ और ‘एक वीर की अरदास-वीरा’ जैसे टीवी शो में काम कर चुके प्रशांत चावला अब इस शो में नजर आने वाले हैं। प्रशांत इस शो में लीड एक्टर रवि दूबे के लिए मुसीबतें बढ़ाते नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह इस शो में बतौर विलेन एंट्री लेने वाले हैं। प्रशांत ने एक बयान में कहा, “मैं इस शो में विलेन के रोल में नजर आऊंगा। मेरी एंट्री होने पर शो में कई ट्विस्ट आएंगे। मेरा रोल काफी अहम है। शो में मेरे कैरेक्टर का नाम ध्रुव होगा।”

उन्होंने कहा, “इस शो में मेरा पहला इरादा अपने गलत इरादे को छिपाने के लिए परिवार में अपनी जगह बनाने का है।” ‘जमाई राजा’ में शिनी दोशी, सारा खान और मौली गांगुली भी अहम रोल में हैं। अब प्रशांत चावला की बात करें तो वह अहमदाबाद के रहने वाले हैं। वह टीवी में अपने काम को लेकर पहचाने जाते हैं।

बॉलीवुड में उनका डेब्यू साल 2010 में आई जॉन अब्राहम की फिल्म झूठा ही सही से हुआ था। इस फिल्म में प्रशांत की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई थी। इसके बाद वह टीवी शो गीत हुई सबसे पराई में नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने तीन बहुरानियां और वारिस में भी काम किया है।

टीवी पर इस एक्टर को देखने वालों को बता दें कि इन्होंने सीए किया है। जी हां प्रशांत ने अपने करियर की शुरुआत बतौर सीए ही की थी। कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने अपने बचपन के सपने यानि एक्टिंग में आगे बढ़ने के लिए सीए वाला काम छोड़ एक्टिंग में आगे बढ़ने का फैसला लिया।

First Published on December 22, 2016 11:18 am