जल्द ही वेब सीरिज में स्टंट करते दिखाई देंगे गुरमीत चौधरी

रामायण और बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के बाद गुरमीत चौधरी जल्द ही एक एक्शन सीरीज के साथ डिजिटल प्लेफार्म पर डेब्यू करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वह एक रियलिटी शो में दिखाई देंगे जिसमें वह शो के होस्ट होंगे। इस रियलिटी शो में भाग लेने वाले कन्टेस्ट डेयरडेविल स्टंट करेंगे। गुरमीत चौधरी जोकि खुद खतरों के खिलाड़ी शो में हिस्सा ले चुके हैं, वह खुद भी शो में स्टंट करते दिखाई देंगे। गुरमीत ने कहा कि वह इंतजार कर रहे हैं कि कब शो शुरू होगा। गुरमीत ने बताया पहली बार शुरू हो रही यह वेब सीरीज पूरी तरह स्टंट बेस्ड है।

इस वेब सीरीज के बारें में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस शो का बेस्ट पार्ट यह है कि वह कन्टेस्ट को खुद स्टंट करके दिखाएंगे जिसके बाद कन्टेस्ट परफॉर्म करेंगे। गुरमीत ने बताया कि शो में 12 कन्टेस्ट होंगे जो अपने सपने पूरा करने के लिए खतरनाक स्टंट करेंगें। जिसके बाद हर कन्टेस्ट को प्राइज मनी दी जाएगी। हालांकि जो इस शो का ग्रैंड फिनाले जीतेगा वह 25 लाख का इनाम जीतेगा।

गुरमीत ने कहा कि वह अगले हफ्ते उत्तराखंड और हिमाचल जा रहे हैं जहां वह देखेंगे कि कौन सा स्टंट कहा करने के लिए सही है। उन्होंने कहा कि वह शो से पहले सुरक्षा के लिहाज से सारी चीजें जान लेना चाहते हैं क्योंकि शो में हिस्सा लेने वाले कन्टेस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी वह अपनी समझते हैं।

गुरमीत ने बताया कि वह सोच रहे हैं कि शो का ग्रैंड फिनाले साउथ अफ्रीका में शूट किया जाए। उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने खतरों के खिलाड़ी के दौरान खुद काफी स्टंट केपटाउन में किए थे। तो इसलिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इस वेब सीरीज का फिनाले डरबन या फिर केपटाउट में शूट किया जाए। गुरमीत चौधरी आखिरी बार फिल्म वजह तुम में दिखाई दिए थे जो बॉक्स आॅफिस पर अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई थी।

First Published on January 20, 2017 11:44 am