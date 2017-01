साल 2017 के अकादमी अवार्ड (ऑस्‍कर) के नामांकनों का ऐलान कर दिया गया है। इस साल 26 फरवरी को 89वें ऑस्‍कर पुरस्‍कार दिए जाएंगे। मंगलवार सुबह लाइव स्‍ट्रीमिंग के जरिए नॉमिनेशंस की घोषणा की गई। भारतीय मूल के अभिनेता देव पटेल को उनकी फिल्‍म ‘लॉयन’ के लिए बेस्‍ट सपोर्टिंग एक्‍टर कैटेगरी में नामांकन मिला है। पटेल स्‍लमडॉग मिलियनेयर में काम कर चुके हैं, जिसने कई ऑस्‍कर पुरस्‍कार जीते थे। इसके अलावा ‘ला ला लैंड’ को रिकॉर्ड 14 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा सिर्फ टाइटेनिक और ऑल अबाउट ईव को ही इतने ज्‍यादा नॉमिनेशंस मिले थे। पिछले साल के #OscarsSoWhite विवाद के बाद इस साल 6 अश्‍वेत कलाकारों को नामांकन मिला है। इनमें विवोला डेविस को फेंसेज के लिए, महरेशा अली को मूनलाइट के लिए, ऑक्‍टेविया स्‍पेंसर को हिडेन फिगर्स के लिए, रुथ नेग्‍गा को लविंग के लिए, डेनजल वाशिंगटन को फेंसेज के लिए तथा नाओमी हैरिस को मूनलाइट के लिए नामांकित किया गया है।

89वें वार्षिक अकादमी अवार्ड्स में नामांकित कलाकार:

Best picture

La La Land

Moonlight

Manchester by the Sea

“Arrival

“Fences

“Lion

“Hidden Figures

“Hacksaw Ridge

“Hell or High Water

Best director

Damien Chazelle, La La Land

Barry Jenkins, Moonlight

Denis Villeneuve, Arrival

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Mel Gibson, “Hacksaw Ridge

Best actor in a leading role

Ryan Gosling, La La Land

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Denzel Washington, Fences

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Best actress in a leading role

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Isabelle Huppert, Elle

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Ruth Negga, Loving

Best supporting actor

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Best supporting actress

Viola Davis, Fences

Michelle Williams, Manchester by the Sea

Octavia Spencer, Hidden Figures

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

First Published on January 24, 2017 9:19 pm