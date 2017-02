Oscars 2017: वायोला डेविस को मिला सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का आॅस्कर

अभिनेत्री वायोला डेविस को अगस्ट विल्सन के नाटक ‘फैन्सेस’ पर आधारित फिल्म में रोज मैक्सन की दमदार भूमिका के लिए सहायक अभिनेत्री का आॅस्कर मिला है। वायोला पुरस्कार समारोहों के इस मौसम में विभिन्न मंचों पर पुरस्कार जीत चुकी हैं। वायोला (51) क्रिटिक्स च्वाइस, गोल्डन ग्लोब्स, एसएजी अवॉर्ड्स और बाफ्टा जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोहों में शानदार भाषण देकर लोगों के दिल जीत चुकी हैं। आॅस्कर में एक बार फिर उन्होंने दिल को छू लेने वाला भाषण दिया और हाशिए पर जीने वाले लोगों की कहानियों को बयां करने के महत्व को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा, ‘‘लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं, वायोला, तुम किस प्रकार की कहानियां कहना चाहती हो? और मैं कहती हूं कि मैं उन लोगों की कहानियां कहना चाहती हूं, जिन्होंने बड़ा सोचा लेकिन कभी वे सपने नहीं देखे, जो प्यार में पड़े और उसे खो बैठे। भगवान का शुक्र है कि मंै एक कलाकार बन गई…क्योंकि हमारा पेशा एकमात्र ऐसा पेशा है, जो जिंदगी जीने का जश्न मनाता है।’ वायोला की इस बात पर पुरस्कार समारोह में बैठे दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। अभिनेत्री ने अपने पुरस्कार का श्रेय साथी कलाकार और निर्देशक डेन्जेल वाशिंगटन और पटकथा लेखक अगस्ट विल्सन को दिया।

First Published on February 27, 2017 10:05 am