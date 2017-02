अपनी फिल्म रईस का प्रमोशन करने के लिए कुछ दिनों पहले शाहरुख खान अपने छोटे बेटे अबराम के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे। जहां उन्होंने मत्था टेका और रईस की सफलता की दुआ मांगी। सबसे ज्यादा नजर जिस पर अटकीं वो है किंग खान का लाडला अबराम। अपने पापा के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचे अबराम ने सिर पर कपड़ा बांधा हुआ था। यह वीडियों दोनों के दर्शन करने के बाद का है। छोटा होने की वजह से उसे प्रसाद लेने में परेशानी हो रही थी इसी वजह से एक शख्स ने उसे गोदी में उठा लिया। इसके बाद मंदिर के सेवादार ने अबराम को कड़ाह प्रसाद दिया। उसे शायद यह अच्छा नहीं लगा इसी वजह से पापा किंग खान ने उसके हाथों से प्रसाद ले लिया और फिर अपने हाथों से खिलाया। इसी बीच लोग लगातार दोनों के नजदीक जाने की कोशिश करते हुए नजर आए। यह वीडियो ड्रीम्स मीडिया ने 3 फरवरी 2017 को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। इसे अब तक 399,348 लोग देख चुके हैं। यह यूट्यूब पर ट्रेंडिंग वीडियो में शामिल है।

वैसे आपको बता दें कि जिस खबर का इंतजार काफी लंबे समय से शाहरुख खान और माहिरा खान को था वो आखिरकार आ ही गई है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली यह फिल्म अब जल्द ही पाकिस्तानी सिनेमाघरों में अपनी पारी की शुरुआत की है। जी हां, आपने सही सुना हाल में एक लीडिंग डेली में छपी खबर दोनों के लिए खुशी की खबर लेकर आई है। दरअसल, फिल्म अब पाकिस्तान में रिलीज होने वाली है। इसका श्रेय स्टार्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस को जाता है।

पड़ोसी देश की सरकार ने फाइनली फिल्म को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दे दिया है। अब बस फिल्म को पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड से एनओसी की दरकार है। पाकिस्तान के एक सूत्र ने डेली को बताया कि पंजाब और कराची बोर्ड ने फिल्म को बिना किसी कट के पास कर दिया है। इस्लामाबाद बोर्ड ने अभी तक फिल्म को क्लीयर नहीं किया है। वो सोमवार को फिल्म देखेंगे। इसके बाद फिल्म की स्क्रीन का निर्णय होगा।

पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन मोबाशीर हसन ने कहा- हम पूरी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। मुझे इसकी रिलीज डेट के बारे में पता नहीं है। इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी होगी।

First Published on February 6, 2017 11:28 am