टाइगर श्रॉफ के गुरु पर लगे झूठ बोलने के आरोप, इन्हें बाघी में देख चुके हैं आप

बॉलीवुड के सबसे फ्लेक्सिबल डांसर टाइगर श्रॉफ के गुरु शौर्य भारद्वाज पर झूठ बोलने के आरोप लगे हैं। टाइगर के इन गुरु को आप बाघी फिल्म में भी देख चुके हैं। शौर्य टाइगर को ऑफ स्क्रीन भी ट्रेनिंग देते रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की मानें तो अभिषेक शुक्ला नाम के एक शख्स का कहना है कि शौर्य कमांडो ट्रेनर नहीं हैं। शौर्य खुद भारतीय सेना का सलाहकार बताते हैं। उनका कहना है कि वह बेस्ट कमांडो ट्रेनर का खिताब भी जीत चुके हैं। मध्यप्रदेश के शौर्य हॉलीवुड फिल्म स्पेशल फोर्स-1, स्पेशल फोर्ट-2, द रॉयल मरीन डेख ऑफ इमोर्टल्स, द लीजेंड ऑफ इराक वॉर, स्नाइपर विंग्स सीरीज की फिल्मों में एक्शन सीक्वेंस की ट्रेनिंग दे चुके हैं।

अभिषेक शुक्ला का कहना है कि शौर्य ने फिल्मों में तो काम किया है और वो फिल्मों में एक्शन की ट्रेनिंग भी देते हैं लेकिन वह कमांडो ट्रेनर नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शौर्य दुनिया के बेहतरीन कमांडो ट्रेनर नहीं हैं। लेकिन शौर्य ने खुद पर लग रहे इन आरोपों को खारिज किया है। इसके साथ ही अभिषेक पर मानहानि का केस करने की बात भी कही है।

शौर्य भारद्वाज फिल्म बाघी में टाइगर श्रॉफ के गुरु के रोल में नजर आए थे। फिल्म में वह कमाल के टेक्नीक्स और स्टंट्स करते और सिखाते नजर आए थे। इस फिल्म में टाइगर ने भी कई कमाल के स्टंट्स को बखूबी पर्दे पर उतारा था।

अब टाइगर करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ दिशा पटानी नजर आने वाली हैं। दिशा से पहले इस फिल्म में सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान के डेब्यू करने की बीत की जा रही थी। लेकिन अब फिल्म की हीरोइन फाइनल हो चुकी है।

बागी के एक सीन में आर्यन को गुंडे उठा ले जाते हैं.

First Published on February 18, 2017 11:11 am