कुमार विश्वास ने दिया अमिताभ बच्चन को जवाब- आप हरिवंश राय के रक्तपुत्र हैं तो मैं भी उनका शब्दपुत्र हूं, ‘तर्पण’ यूं ही जारी रहेगा

हरिवंश राय बच्चन की कविता पढ़ने को लेकर कुमार विश्वास को बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ने लीगल नोटिस की धमकी दी थी। बिग बी की इस धमकी के बाद कुमार विश्वास ने कहा है कि अगर आप हरिवंश राय बच्चन के रक्तपुत्र हो तो हम भी शब्दपुत्र हैं, ये तर्पण यूं ही चलता रहेगा। आपको बता दें कि कुमार विश्‍वास देश के पुराने कवियों को श्रद्धांजलि देते हुए ‘तर्पण’ नाम से एक यूट्यूब प्रोग्राम चला रहे हैं। इसी कड़ी में कुमार विश्वास ने अमिताभ बच्चन के स्‍वर्गीय पिता डॉ. हरिवंश राय बच्‍चन को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनकी एक कविता पढ़ी थी। कुमार विश्‍वास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो पोस्‍ट करते हुए लिखा था, ”महाकवि हरिवंश राय बच्‍चन ने ‘नीड़ का निर्माण’ में मेलोडी में ‘फीनिक्‍स’ को परिभाषित किया है। सुनें और शेयर करें।” इस वीडियो क्लिप पर अमिताभ ने 10 जून को ट्वीट किया, ”यह कॉपीराइट का उल्‍लंघन है! कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

this is a copyright infringement .. ! legal will take care of this

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 9, 2017