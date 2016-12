आमिर खान की दंगल के बाद ‘डेंजर’ रिलीज करेंगे उनके भाई

सुपरस्टार आमिर खान जहां एक तरफ अपनी फिल्म दंगल की रिलीद को लेकर नर्वस हैं। वहीं उनके भाई फैजल भी जल्द अपनी फिल्म रिलीज करने वाले हैं। फैजल अपनी हॉरर फिल्म ‘डेंजर’ अपने बर्थडे यानि 3 अगस्त को रिलीज करने वाले हैं। इस फिल्म को फैजल सैफ ने डायरेक्ट किया है। फिल्म के बारे में बात करते हुए फिल्म के डायरेक्टर फैजल सैफ ने कहा, यह फैजल खान की फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की है।

उन्होंने कहा, “दर्शक इस फिल्म में एक नए फैजल को देखेंगे, जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे। यह फिल्म अगले साल तीन अगस्त को फैजल के जन्मदिन पर रिलीज होगी।” यह फिल्म ‘डेंजर’ गया (बिहार) के एक होटल में घटी सच्ची घटना पर बनी है, जहां होटल का निर्दयी मालिक लोगों को मार कर उनका मांस दूसरों को सर्व करता था। फैजल खान फिल्म में गुजरात के स्टॉक ब्रोकर के रोल में हैं, जो होटल में अपनी पत्नी के साथ फंस जाते हैं। उनकी पत्नी के रोल में वेदिता प्रताप सिंह ने काम किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर सैफ ने इससे पहले फिल्म ‘मैं हूं रजनीकांत’ को डायरेक्ट किया था।

फैजल ने पहली बार कैमरा साल 1969 में फेस किया था। उस वक्त वो तीन साल के थे। उस वक्त वो फिल्म प्यार का मौसम में शशि कपूर के बचपन वाले रोल में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने साल 1988 में बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस बार वह फिल्म कयामत से कयामत तक में विलेन के तौर पर नजर आए थे। यह फिल्म आमिर की यादगार फिल्मों में से एक है।

फैजल को लीड रोल साल 1994 में आई फिल्म मदहोश में मिला। इस फिल्म को उनके पिता ने प्रोड्यूस किया था और इसे डायरेक्ट विक्रम भट्ट ने किया था। इसके बाद पांच साल के ब्रेक के बाद वह फिल्म मेला में नजर आए थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। लेकिन उन्हें बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली। बड़े पर्दे के अलावा वह टीवी पर भी काम कर चुके हैं। साल 2003 में वह टीवी शो आंधी में नजर आए थे।

First Published on December 23, 2016 10:49 am