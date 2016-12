यूपी के बाद अब हरियाणा में भी टैक्स फ्री हुई आमिर खान की फिल्म दंगल

हरियाणा सरकार ने रविवार (25 दिसंबर) को फिल्म ‘दंगल’ को पूरे राज्य में टैक्स फ्री कर दिया। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के मद्देनजर से इसे टैक्स फ्री किया गया है। मुख्यमंत्री ने रोहतक में एक सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की। नीतेश तिवारी द्वारा निर्देशित ‘दंगल’ पहलवान महावीर सिंह फोगट के जीवन पर आधारित है। आमिर खान ने इस फिल्म में महावीर की भूमिका निभाई है जो कि हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि महावीर ने सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए अपनी बेटियों गीता, बबिता फोगाट को पुरुष वर्चस्व वाले मुक्केबाजी खेल के लिए प्रोत्साहित किया।

पहले दिन के 29.78 करोड़ रुपए के कलेक्शन को जोड़ा जाए तो दो दिन का कुल कलेक्शन 64.60 करोड़ रुपए है। फिल्म के लिए भारत में कमाई के ये आंकड़े ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने रविवार (25 दिसंबर) को जारी किए। बकौल तरण तारे जमीन पर, गजनी, 3 इडियट्स, धूम-3, पीके और दंगल समेत सभी फिल्मों ने यह साबित किया है कि आमिर खाने के लिए क्रिसमस पर फिल्मों का रिलीज किया जाना शुरू से ही फायदे का सौदा रहा है। देश के बाहर फिल्म के कलेक्श की बात करें तो न्यूजीलैंड में फिल्म का अब तक कुल बिजनेस 66.42 लाख रुपए रहा है; वहीं ऑस्ट्रेलिया में इसने अब तक 2.55 करोड़ रुपए की कमाई की है।

देश भर की 4300 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई ‘दंगल’ में आमिर खान पहलवान महावीर सिंह फोगाट की भूमिका में हैं और उनकी बेटियों गीता और बबिता का किरदार निभाया है फातिमा सना शेख और सन्या मल्होत्रा ने। बाहरी देशों में फिल्म को तकरीबन 1000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म जहां सलमान खान स्टारर फिल्म सुल्तान का पहले ही दिन 36.54 करोड़ की कमाई का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी , वहीं जानकारों के मुताबिक यह फिल्म महज तीन दिन में 100 करोड़ का कांटा छू लेगी।

First Published on December 26, 2016 11:19 am