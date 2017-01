दंगल 2016 की सबसे बड़ी रिलीज: टूटा सुल्तान का रिकॉर्ड, एक मामले में सलमान खान के बराबर हुए आमिर

2016 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बॉलीवुड स्टार आमिर खान और सलमान खान की फिल्में इस साल एक दूसरे को पटखनियां देती नजर आईं। कबीर खान निर्देशित फिल्म बजरंगी भाईजान ने जहां 321 करोड़ की कमाई की वहीं अली अब्बास ज़फर निर्देशित फिल्म सुल्तान ने 300 करोड़ का बिजनेस किया। ऐसा माना जा रहा था कि सलमान खान की सुल्तान सबसे तेज 300 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनेगी और 2016 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में काम करने वाले स्टार बन जाएंगे, लेकिन आखिरी महीने में बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने पूरी बाजी ही पलट दी। आमिर की कुश्‍ती पर आधारित फिल्म ‘दंगल’ ने रिलीज के महज 13 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 304.38 करोड़ रुपये की कमाई कर ‘सुल्तान’ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के आंकड़ों के मुताबिक दंगल का अब तक का कुल कलेक्शन 313.50 करोड़ रुपए है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 197.54 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 115.96 करोड़ की कमाई की। हालांकि आमिर की फिल्म दंगल की कुल कमाई (313.50 करोड़) सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान (321 करोड़) से कम है, लेकिन सबसे तेज 300 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली फिल्म दंगल ही बनी है।

बता दें कि सलमान और आमिर दोनों की ही 2016 में दो-दो फिल्में रिलीज हुई है। आमिर खान की राजकुमार हिरानी निर्देशित पीके और नितेश तिवारी निर्देशित दंगल; और सलमान खान की सुल्तान और बजरंगी भाई जान। पीके की कुल कमाई 340 करोड़ रही जो कि बजरंगी भाई जान (321 करोड़) से ज्यादा है। वहीं आमिर खान की दंगल (313.50 करोड़) भी कमाई के मामले में सलमान की फिल्म सुल्तान (300 करोड़) से आगे निकल गई। इस तरह आमिर ने न सिर्फ सबसे तेज 300 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्म का आंकड़ा अपने नाम किया बल्कि सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्में देने वाले स्टार का ‘खिताब’ भी आमिर खान के नाम रहा है।

सलमान की फिल्म ‘सुल्‍तान’ जहां हरियाणा के पहलवान की ही कहानी थी, वहीं आमिर खान स्टारर फिल्म दंगल भी हरियाणा के पहलवान महावीर सिंह फोगाट की खेल के माध्यम से देश के प्रति समर्पण की कहानी थी। रिकॉर्ड्स की बात करें तो आमिर की साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म ‘पीके’ और सलमान की ‘बजरंगी भाईजान’ और ‘सुल्तान’ के बाद ‘दंगल’ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली बॉलीवुड की चौथी फिल्म बन गई है। व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श ने ट्विटर पर कहा, “‘पीके’ ने 17 दिनों में 300 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ‘दंगल’ ने 13 दिनों में 300 करोड़ कमाए। इसके साथ आमिर ने नया रिकॉर्ड बनाया है।” सुल्तान ने यह आंकड़ा 35 दिन में किसी तरह छुआ था।

First Published on January 7, 2017 11:58 am