आमिर खान दंगल की अपनी बेटी सान्या मल्होत्रा को दे रहे हैं पियानों क्लासेज, देखें तस्वीरें

आमिर खान के पास टैलेंट कूट-कूटकर भरा है और हाल के सालों में आई उनकी फिल्में इस बात का सबूत हैं। बहुत से लोग उनकी एक्टिंग के फैन हैं लेकिन वो कुछ ही स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि केवल किसी एक फिल्म ने उन्हें महान कलाकार बनाया है तो आप गलत हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने कई तरह के रोल निभाए हैं जिसमें उनकी दमदार एक्टिंग देखने को मिली है। आमिर को पियानो बजाना भी काफी अच्छी तरह से आता है। उनकी दंगल गर्ल फातिमा सना शेख ने इंस्टाग्राम पर दो फोटो अपलोड की हैं। जिसमें आमिर अपनी ऑन-स्क्रीन बेटी बबीता कुमारी उर्फ सान्या मल्होत्रा को पियानो क्लासिज देते हुए नजर आ रहे हैं। फातिमा के द्वारा पोस्ट की गई ये फोटो काफी अमेजिंग हैं। उम्मीद करते हैं कि एक दिन आमिर फिल्मों के लिए भी म्यूजिक कंपोज करते हुए दिखेगे।

कुछ फिल्मों में सभी आमिर के सिंगिग टैलेंट से वाकिफ हो चुके हैं। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में उन्हें गुनगुनाते हुए देखा गया था वहीं वहली बार उनका रैपर अवतार भी सामने आया था। दंगल के गाने धाकड़ के एक स्पेशल वर्जन में वो गाना गाने के साथ ही रैप करते हुए सुने जा सकते हैं। इससे पहले सरफरोश में उन्हें कविता गाते हुए, डेल्ही बेली में प्रमोशनल गाना गाते हुए और फिल्म गुलाम में ऐ क्या बोलती तू गाते हुए देखा जा चुका है।

अपनी अपकमिंग प्रोडक्शन फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर को कैमियो करते हुए देखा जाएगा। जिसमें वो एक रॉक्स्टार का किरदार निभाएंगे। अपने रोल में उतरने के लिए 51 साल के एक्टर काफी मेहनत करते हैं। ऐसे में उनका पियानो एक्सपर्ट बनना किसी सरप्राइज के तौर पर नहीं लिया जा सकता।

आमिर खान की दंगल गर्ल्स किसी और बैनर के तले काम करने को छोड़कर आमिर से ट्रिक सीख रही हैं। सान्या और फातिमा के बीच एक स्पेशल बॉन्ड है। दोनों एक-दूसरे की फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। दंगल के सेट्स से भी दोनों की दोस्ती बयां करती हुई कई फोटो सामने आई थीं। आमिर खान की दंगल सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। यह फिल्म जल्द ही 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी।

First Published on January 19, 2017 8:30 am