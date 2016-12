आमिर खान ने फोगट बहनों के कोच पीआर सोंधी के इल्जामों पर दिया जवाब

आमिर खान इस समय अपनी फिल्म दंगल की सफलता को एंज्यॉय कर रहे हैं। इसे दर्शकों ने और क्रिटिक्स ने काफी सराहा है। हालांकि फोगट बहनों गीता और बबीता के रियल लाइफ कोच फिल्म में अपने चित्रण से काफी नाखुश हैं और वो दंगल के निर्माताओं पर मुकदमा करने के बारे में सोच रहे थे। मीडिया से बात करते हुए पीआर सोंधी ने कहा कि वो फोगट बहनों को काफी समय से ट्रेन कर रहे हैं और महावीर फोगट ने इस बीच एक बार भी दखलअंदाजी नहीं की जैसा की फिल्म में दिखाया गया है।

मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार- उन्होंने फिल्म में नाम पीआर कदम रखा है (जिसे गिरीश कुलकर्णी ने निभाया है) लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म का किरदार मुझपर आधारित है। मैं महावीरजी को (फोगट बहनों के कोच और पिता) को सालों से जानता हूं और वो काफी अच्छे शख्स हैं। उनकी दोनों बेटियों ने मेरी निगरानी में तीन साल से ज्यादा ट्रेनिंग ली है और उन्होंने एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर क्यों उस किरदार को एक टास्कमास्टर के तौर पर दिखाया गया। मेरे अलावा चार और कोच ट्रेनिंग के समय शामिल थे लेकिन उन्हें दिखाया नहीं गया।

फिल्म में कुलकर्णी के किरदार को दिखाया गया जिसे एथलीट्स की सूझबूझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स के रेस्लिंग मैच के दौरान कदम ने महावीर को एक कमरे में लॉक कर दिया गया था ताकि वो गीता के करीब ना जा पाए। असल जिंदगी के कोच पीआर सोंधी ने कहा कि पिछले तीन सालों से गीता और बबीता मेरी देखरेख में ट्रेनिंग ले रही हैं और ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ।

आमिर खान ने इन इल्जामों पर एएनआई से कहा- हर बायोपिक में थोड़ा सा फिक्शन जोड़ा जाता है लेकिन कहानी के मूल के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। अपनी फिल्म को दर्शकों की तरफ से मिल रहे प्यार पर आमिर ने कहा- लोग इसे अपना रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि यह उनकी फिल्म है। इसकी वजह से हम विशिष्ट महसूस कर रहे हैं। 51 साल के एक्टर ने कहा- जब हम फिल्म बनाते हैं, जब हम रचनात्मक प्रकिया का हिस्सा होते हैं तो कभी हम यह नहीं देखते कि दर्शक इसे किस तरह से देखेंगे। इसका हमारे ऊपर सेम तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने इसे हजारों बार देखा है।

दंगल: गीता फोगट के असली कोच द्वारा लगाए इलज़ामों पर आमिर खान ने दी सफाई

First Published on December 30, 2016 10:25 am