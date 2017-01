बेंगलुरु में महिलाओं के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में बोले आमिर खान, हम शर्मिंदा हैं कि हमारे देश में ऐसी घटना हुई

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में महिलाओं के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में अब आमिर खान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने देश को एक झटका दिया है। इस घटना की निंदा करते हुए आमिर खान ने कहा कि इस तरह की घटना ने हमारा सिर शर्म से झुका दिया है।

आमिर ने कहा, बेंगलुरु वाली घटना दुखी करने वाली है। हम दुखी और शर्मिंदा हैं कि हमारे देश में इस तरह की घटना हुई। इस तरह की घटनाओं को खत्म करने के लिए हमें और हर राज्य की सरकार को कोशिशें करनी चाहिएं। इस परेशानी का कोई एक हल नहीं है। हमारी कोशिशें ही हमें किसी नतीजे तक पहुंचा सकती हैं। इस परेशानी का कोई एक हल नहीं है।

आमिर के मुताबिक महिलाओं के साथ होने वाली जुर्म को रोकने का एक तरीका कड़े कानून और उन पर सही अमल करना हो सकता है। इस पर बात करते हुए आमिर ने अमेरिका का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो दोषी को दो या तीन महीने में सजा हो जाती है और केस बंद कर दिया जाता है। आज के समय में महिलाओं का शोषण करने वाले सोचते हैं कि ऐसा करने से कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब उनके आगे इस तरह के उदाहरण होंगे तो वह इस तरह के अपराध करने से डरेंगे।

आमिर ने कहा कि वह अपनी फिल्मों से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदशीलता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आमिर के अलावा मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान ने इस घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वह इस घटना पर ध्यान दें और कोई कड़ा कदम उठाएं। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्त ने भी इस घटना पर कमेंट किया। उन्होंने लिखा, महिलाओं को वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न कपड़े पहनने वाले पुरुष छेड़छाड़ करते हैं।

बता दें कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नए साल पर पर कई महिलाओं के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने दावा किया है कि उसे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किए जाने के ‘पुख्ता’ सबूत मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नए साल की शाम बेंगलुरु के एमजी रोड और ब्रिगेड रोड पर हजारों पुरुषों की भीड़ ने वहां मौजूद महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अश्‍लील हरकतें कीं।

बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर प्रवीण सूद ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि डीसीपी स्तर के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और वो एमजी रोड पर लगे 45 सीसीटीवी कैमरों की अनएडिटेड फूटेज पुलिस के पास है और वो उनकी पड़ताल कर रहे हैं। सूद ने कहा कि उनकी टीम मामले की चुपचाप पड़ताल कर रही थी। सूद ने ट्वीट करके कहा, “जैसा कि हमने वादा किया था हमें जबरदस्ती पकड़ने, यौन उत्पीड़न और छिनैती करने के पुख्ता सबूत मिले हैं।”

चश्मदर्शियों के अनुसार 31 दिसंबर की रात को एमजी रोड इलाके में महिलाओं के संग छेड़छाड़ की गई, उनके जबरदस्ती पकड़ा गया और उन पर अश्लील टिप्पणियां की गईं। नववर्ष संध्या पर होने वाले भीड़ के चलते बेंगलुरु पुलिस ने इलाके में 1500 पुलिस के जवान तैनात कर रखे थे लेकिन वो घटना के मूकदर्शक बने रहे।

वीडियो:अर्जुन कपूर के घर की छत पर बने जिम को बीएमसी ने किया ध्वस्त

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 4, 2017 11:16 am