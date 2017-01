बॉलीवुड स्टार आमिर खान स्टारर फिल्म दंगल बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। इसने विदेशों में भी झंडे गाढ़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का तमगा अपने नाम कर लिया है।थ फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 350 करोड़ रुपए है। जो कि आमिर खान की फिल्म गजनी (100 करोड़), 3 इडियट्स (200 करोड़), पीके (300 करोड़) से कहीं ज्यादा है। यह फिल्म हरियाणा के पहलवान महावीर सिंह फोगाट की जीवनी पर आधारित है, जिन्होंने एक भी बेटा नहीं होने पर अपनी बेटियों को पहलवीनी के लिए ट्रेंड किया और उनकी बेटियों गीता और बबिता ने देश का नाम रोशन करते हुए कई मेडल्स बटोरे। आमिर खान की इस फिल्म ने सलमान खान अभिनीत 2016 में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी हुई सुल्तान को भी इस रेस में पीछे छोड़ दिया है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के कीर्तिमानों और फैक्ट्स को क्रम के हिसाब से पेश किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी जारी करते हुए लिखा- शनिवार 7 जनवरी तक दंगल ने विदेशों में 25.85 मिलियन डॉलर यानि 174.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। यह किसी भी हिंदी फिल्म का यूएसए, कनाडा और आस्ट्रेलिया में किया गया अब तक का उच्चतम कलेक्शन है। अगर भारत में कमाई के मामले में हिंदी फिल्मों की बात करें तो तरण ने ट्वीट कर बताया- भारत में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात करें तो दंगल अब पहले स्थान पर है। दूसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म भी आमिर खान की (पीके) ही है। तीसरे नंबर पर है सलमान खान की बजरंगी भाईजान। चौथे नंबर पर सलमान की फिल्म सुल्तान है और पांचवें नंबर पर फिर आमिर खान ही अपनी फिल्म धूम 3 के साथ डटे हुए हैं।

गीता और बबीता का रोल निभाने वाले एक्टर्स ने बेहतरीन काम किया है। सान्या और शेख उन युवा लड़कियों को दिखाती हैं जोकि मौज और मस्ती करने में ज्यादा विश्वास करती हैं। खासतौर पर सेकेंड हाफ में वो हारना और जीतना सीखती हैं। फिल्म देखते समय कई बार आपको लगता है कि अब फिल्म ढीली पड़ रही है इसे थोड़ा और कसना चाहिए था। लेकिन इसकी हकीकत की वजह से आप फिल्म से आखिर तक बंधे रहेंगे। लड़कियां मेडल जीतने के लिए लड़ती हुई नजर आती हैं। फिल्म में पहली बार काम करने वाली लड़कियों ने उम्दा अभिनय किया है। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा है कि वो इंडस्ट्री में नई हैं। आमिर की पत्नी के तौर पर साक्षी काफी जंच रही हैं। लेकिन यह साफतौर पर आमिर की फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म को अपने टॉपिक से भटकने नहीं दिया है।

First Published on January 9, 2017 11:32 am