इस वजह से आमिर खान की ‘दंगल’ को किसी भी कैटेगरी में नहीं मिला था आईफा नॉमिनेशन, जाने पूरा मामला

मंगलवार को आईफा के आयोजकों ने कहा कि दंगल के निर्माताओं ने 18वें आईफा अवॉर्ड्स के लिए अपनी फिल्म दंगल को सबमिट नहीं कराया था। यह बयान तब सामने आया है जब अवॉर्ड सेरेमनी पर दर्शकों और क्रिटिक्स द्वारा सराही गई फिल्मों दंगल और एयरलिफ्ट को नजरअंदाज करने का आरोप लगा है। न्यूयॉर्क में हुए इस कार्यक्रम में नीरजा को बेस्ट फिल्म का जबकि पिंक के लिए अनिरुद्ध रॉय चौधरी को बेस्ट डायरेक्शन का अवॉर्ड दिया गया। वहीं शाहिद और आलिया को उड़ता पंजाब के लिए बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवॉर्ड दिया गया था।

इसके बाद अवॉर्ड की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हुए और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय तमाशा करार दिया। इसके बाद आयोजकों ने एक बयान जारी कर कहा- मूलरुप से आईफा के फॉर्म को विभिन्न प्रोडक्शन हाउस में भेजा जाता है। वो उस फॉर्म को भरकर हमारे पास वापस भेज देते हैं। इसके बाद इन फॉर्म पर वोटिंग करवाई जाती है और वहां से यह नॉमिनेशन के लिए जाती है। बयान में आगे कहा गया है कि हमें अच्छा लगता अगर दंगल इसका हिस्सा बनतीं। मुझे लगता है कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम आमिर खान और दो लड़कियों को पसंद करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने हमारे पास एंट्री नहीं भेजी। हम दुखी महसूस कर रहे हैं। यह कहना है विजक्राफ्ट इंटरनेशनल के डायरेक्टर एंड्रे टिम्मिन्स का।

बता दें कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म दंगल ने चीन में शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म मेकर्स की तरफ से जारी किए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक फिल्म तकरीबन 1800 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है और लगातार 2000 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। फिल्म का प्रदर्शन भारत में फिल्म द्वारा किए गए प्रदर्शन से कहीं बेहतर है।

ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चीन में फिल्म के स्टार आमिर खान की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। चीन में आमिर के फैन्स ने फिल्म के गाने धाकड़ पर एक म्यूजिक वीडियो तैयार किया है जिसे यूट्यूब पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो में कुछ लड़के और लड़कियां आमिर द्वारा गाए गए इस गाने पर डांस करते और हल्के फुल्के स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं।

First Published on July 19, 2017 10:54 am