आमिर खान ने बताया कामयाबी ना लड़का देखती है ना लड़की, वायरल हो रहा है यह वीडियो

पिछले साल आई आमिर खान की फिल्म दंगल काफी सफल हुई थी। इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े थे। इस फिल्म ने दर्शकों की सही नब्ज पकड़ी थी। इसमें एक पिता को तमाम बाधाओं से लड़ते हुए अपनी बेटियों को रेस्लिंग सिखाने की कहानी थी, एक ऐसा स्पोर्ट जो पुरुषों के लिए रिजर्व था। आमिर का किरदार महावीर सिंह फोगट के जीवन पर आधारित था। जिन्होंने अपनी बेटियों को वर्ल्ड चैंपियन बनाकर यह साबित कर दिया कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर होती हैं। एक्टर एक बार फिर ऐसी ही दूसरी वीडियो का हिस्सा बन गए हैं जो लड़कियों के बारे में बात करती है। यह सोशल मैसेज टेलिविजन चैनल स्टार प्लस का प्रोमो है।

अपने दंगल वाले मैसेज को आगे ले जाते हुए आमिर ने अपने नए लुक का पूरा फायदा उठाते हुए चैनल के लिए विज्ञापन किया है। काफी लंबे समय से आमिर का लाल पगड़ी वाला यह लुक चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी यह फोटो इंटरनेट पर खूब वायरल भी हुई थी। जिसे अमिताभ बच्चन के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान का लुक समझ लिया गया था। लेकिन नई वीडियो जो आमिर ने फेसबुक पर शेयर की है, उससे साफ हो गया है कि उनका यह लुक फिल्म के लिए नहीं बल्कि एड के लिए था। आमिर खान के स्पोकपर्सन ने कहा कि सरदार लुक जिसपर काफी बातें हो रही हैं वो एक्टर के बहुत स्पेशल सहयोग के लिए है ना कि ठग्स ऑफ हिंदोस्तान के लिए। इस शॉर्ट वीडियो में आमिर पितृसत्तामक सोच को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

बता दें कि अभिनेता मई में ‘ठग्स ऑफ हिंदुस्तान’ की शूटिंग शुरू करेंगे। इस फिल्म में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। फिल्म ‘दंगल’ में हट्टे-कट्टे नजर आने वाले आमिर इस फिल्म में दुबले-पतले नजर आएंगे। फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदुस्तान’ 2018 में दिवाली के मौके पर रिलीज होने की उम्मीद है।

हर किसी को स्क्रिन पर पहली बार आमिर खान और अमिताभ बच्चन को देखने का बेसब्री से इंतजार है। दोनों पहली बार साथ में ठग्स ऑफ हिंदोस्तान में नजर आएंगे। दोनों ही एक्टर की एक्टिंग शानदार है। इसी वजह से फिल्म के लिए लोगों की उत्सुकता और बढ़ जाती है। यह एक मल्टी स्टार वाली फिल्म होगी। अपनी इस फिल्म में मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने दाढ़ी वाले लुक में और सिर पर लाल पगड़ी पहने हुए नजर आएंगे।

First Published on February 26, 2017 8:54 am