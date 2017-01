आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का टीजर रिलीज, वीडियो में देखिए ये कहां फंस गया बद्री

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का ऑफिशियल टीजर आज (30 जनवरी) को जारी कर दिया गया है। वीडियो में फॉक्स स्टार स्टूडियो की तरफ से लाई जा रही धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनी यह फिल्म वरुण-आलिया की 2014 में रिलीज हुई फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का सीक्वल बताई जा रही थी, हालांकि मेकर्स ने इस बात से साफ इंकार कर दिया है। फिल्म में वरुण का नाम बद्रीनाथ बंसल उर्फ बद्री है। टीजर में आलिया का एक भी शॉट नहीं है। वीडियो में वरुण धवन किसी स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन लगता है कि जिस स्टूडियो में वह फोटो खिंचवाने आए हुए हैं वह फोटोग्राफर कुछ ज्यादा ही नखरे वाला है।

वरुण को फोटो के लिए सही पोज और सही एंगल देने के लिए फोटोग्राफर उन्हें बार-बार तंग कर रहा है। वरुण करीना कपूर और दीपिका पादुकोण की तस्वरों के बीच खड़े हुए हैं। बिचारे वरुण को फोटोग्राफर डांटे जा रहा है लेकिन शायद अपनी शादी के लिए फोटो खिंचवाने आए नर्वस वरुण बिना कुछ कहे चुपचाप यह सब बर्दाश्त कर रहे हैं। बार-बार टोकते रहने पर जब वरुण के गुस्से की इंतेहां हो जाती है तो वह अपना जूता निकाल कर फेंक कर फोटोग्राफर को दे मारते हैं। इसके बाद जो म्यूजिक और लिरिक्स आता है उसमें फिल्म में आलिया का नाम रिवील किया गया है। हालांकि गाने के मुखड़े आप फिल्म में आलिया का पूरा नाम नहीं जान पाएंगे, गाने में वरुण और आलिया के किरदार ने नाम मुनिया और बद्री का इस्तेमाल किया गया है।

शशांक खेतान के द्वारा लिखी और निर्देशित की गई यह फिल्म 10 मार्च के नजदीक रिलीज की जाएगी। फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो इंडस्ट्री के तीन दिग्गज प्रोड्यूसर्स ने फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। हिरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्व मेहता फिल्म के प्रोड्यूसर्स होंगे। फिल्म में म्यूजिक दिया है अमाल मलिक, तनिष्क बागची और अखिल सचदेवा ने। फिल्म का सॉन्ग तम्मा-तम्मा जिसे जल्द ही रिलीज किया जाएगा को फेमस सिंगर बप्पी लहरी ने गाया है। गानों के लिरिक्स की बात करें तो इंदरवीर ने इस गाने के बोल लिखे हैं। बाकी गानों के बोल कुमार, मनोज मुंतशिर, शब्बीर अहमद, अखिल सचदेवा और जाने-माने रैपर बादशाह ने लिखे हैं। फिल्म का ट्रेलर जल्द ही रिलीज किया जाएगा, हालांकि इसकी तारीख का अब तक खुलासा नहीं किया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 30, 2017 11:34 am