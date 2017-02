गोविंदा ने जाहिर की निर्देशक डेविड धवन से नाराजगी, कहा- वरुण धवन कभी मेरी तरह नहीं बन सकता

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपने और युवा अभिनेता वरुण धवन के बीच तुलना किए जाने को लेकर नाराज हैं। कई फिल्मों में फ्लर्ट और शैतान लड़के की भूमिका निभा चुके वरुण निर्देशक डेविड धवन के बेटे हैं। मालूम हो कि गोविंदा डेविड की निर्देशित की हुई कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। वरुण धवन को आम तौर पर दूसरा गोविंदा कह कर पुकारा जाता है। हालांकि गोविंदा का मानना है कि इस तरह की तुलना करना न सिर्फ गलत है बल्कि फर्जी भी है। हाल ही में रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म आ गया हीरो के एक इवेंट में गुरुवार को गोविंदा ने कहा- रणवीर सिंह और वरुण धवन दोनों की ही फिजीक सलमान खान की तरह है। लेकिन वह ये बात कहते नहीं है। यदि वे यह कहना शुरू कर देंगे तो उन्हें फिल्में ही नहीं मिलेंगी। वे सलमान से भिड़ना झेल भी नहीं पाएंगे। फिल्मी दुनिया इसी तरह काम करती है।

गोविंदा ने कहा- वरुण मेरी तरह कैसे हो सकता है? गोविंदा बनने के लिए उसे इनोसेंट होना पड़ेगा, अनपढ़ और देहाती लड़का होना पड़ेगा। वरुण पहले ही एक निर्देशक का बेटा है। पिछले 6 सालों में उसने अपने पिता के साथ 2 से ज्यादा फिल्में नहीं की हैं। जबकि मैंने उसके पिता के साथ तकरीबन 17 फिल्में की हैं। मालूम हो कि 90 के दशक में डेविड और गोविंदा की जोड़ी ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी थीं। गोविंदा ने अपनी कामयाब जोड़ी के बारे में बताते हुए कहा- जब मैंने डेविड से उनके साथ 18वीं फिल्म करने को कहा तो उन्होंने इसे चश्मे बद्दूर नाम दिया और इसमें मेरी जगह ऋषि कपूर को साइन कर लिया। फिर मैंने उनसे फिल्म में मेरी गेस्ट अपीयरेंस के बारे में कहा। उन्होंने वह भी नहीं किया। उसके बाद मैंने कुछ सालों तक उनसे मुलाकात नहीं की।

गोविंदा ने डेविड के बारे में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने डेविड से बार-बार रिक्वेस्ट की कि वह फिल्म में कम से कम एक शॉट उनका रखें ताकि यह उनके साथ उनकी 18वीं फिल्म हो जाए। लेकिन मालूम नहीं उनके दिमाग में क्या था। गौरतलब है कि हाल ही में गोविंदा जल्द ही फिल्म आ गया हीरो के साथ वापसी कर रहे हैं। दिपांकर सेनापति के निर्देशन में बनी यह फिल्म 3 मार्च को रिलीज होगी।

First Published on February 10, 2017 11:59 am