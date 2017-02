ऑस्कर अवॉर्ड 2017: सीरियाई सिनेमेटोग्राफर खालीद के अमेरिका में प्रवेश पर रोक, नॉमिनेटिड फिल्म का हैं हिस्सा

सीरिया के एक सिनेमेटोग्राफर को अमेरिका में प्रवेश करने से अमेरिकी आव्रजन (इमीगेशन) अधिकारियों ने रोक दिया। सिनेमेटोगा्रफर ने इस साल लघु विषय में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए नामित हुई ‘द व्हाइट हेलमेट्स’ में काम किया है। डेडलाइन की खबर के मुताबिक 21 वर्षीय सिनेमेटोग्राफर खालीद खतीब सीरियाई बचाव समूह व्हाइट हेलमेट के नेता के साथ यहां आने वाले थे। आॅस्कर में नामित फिल्म भी इसी विषय पर बनी है। वह आॅस्कर समारोह से एक दिन पहले यहां पहुंचने वाले थे। गृहसुरक्षा विभाग को खतीब के बारे में कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक जानकारी मिली थी जिसके बाद उन्हें देश में प्रवेश नहीं देने का फैसला लिया गया। फिल्म के प्रवक्ता ने बताया कि फिल्म निर्माता इस बारे में आॅस्कर समारोह से पहले कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।यह डॉक्यूमेंट्री नाबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित उन लोगों पर आधारित है जिन्होंने युद्धग्रस्त सीरिया में 60,000 से ज्यादा जानें बचाई हैं।

89वी एकेडमी अवॉर्ड सेरेमनी को कैलिफोर्निया के हॉलीवुड में, डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जा रहा है। 26 फरवरी 2017 को आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 2016 की फिल्मों के लिए अलग अलग कैटेगरी में फिल्मकारों को सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह को कॉमेडियन जिम्मी किम्मेल होस्ट करेंगे। जिस तरह कार्यक्रम के पहले इस बार ऑस्कर विवादों में आ गया है। गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड में मेरिल स्ट्रीप की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप पर किए गए कटाक्ष के बाद अगर ऑस्कर में भी कोई इस तरह का कोई विवाद जुड़ जाए तो शायद आश्चर्य ना हो।

