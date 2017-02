इस बच्चे को चन्ना मेरेया पर परफॉर्म करते देखेंगे तो भूल जाएंगे रणबीर कपूर का स्टाइल, यू ट्यूब पर छाया हुआ है वीडियो

करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल के सभी गानों को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म के गाने अभी तक म्यूजिक टॉप चार्ट्स में बने हुए हैं। इन सभी गानों में लव सॉन्ग ‘चन्ना मेरेया’ ने काफी पॉपुलैरिटी बटोरी। गाने के बोल के अलावा इस गाने का वीडियो भी काफी खास थी। इसमें रणबीर सिंह की परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया गया। इस गाने की आवाज कान में पड़ते ही रणबीर का चेहरा दिमाग में आजाता है। लेकिन अब इस गाने का एक ऐसा वीडियो यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है कि इसे देखने के बाद रणबीर कपूर को भूल जाएंगे।

यह वीडियो सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स के ऑडिशन का है। इसमें पांच साल के जयस कुमार ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि सभी अपनी सीट छोड़ खड़े हो गए। जयस ने स्टेज पर आते ही सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनसे बात करने के बाद शो के जज हिेमेश रेशमिया और नेहा कक्कड़ इतने इंप्रेस हो गए थे कि वह भी उसके गाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जयस ने सुर छेड़ा सभी देखते रह गए। इतनी छोटी उम्र में जिस समझ और तरीके से वह गा रहे थे। वह देखने लायक था। खास बात यह कि जयस ने केवल गाना ही नहीं गाया बल्कि साथ-साथ डांस भी गया। रणबीर के हुक स्टेप को जयस ने इस मासूमित से किया कि सभी फैन हो गए।

First Published on February 28, 2017 10:24 am