आधी रात को एक सेल्फी के लिए मनीष पॉल की गाड़ी का पीछा करने लगे 20 बाइकर्स

मशहूर होस्ट मनीष पॉल को हाल ही में एक अजीब हालात का सामना करना पड़ा। शूटिंग के बाद लोनावला से मुंबई लौटते वक्त करीब 20 बाइक सवार उनका पीछा करने लगे। पहले तो मनीष ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन ऊदरे-धीरे बाइकर्स कार के पास आने लगे। खबर है कि पहले मनीष को बुरा नहीं लगा लेकिन बाद में गाड़ी के शीशे पर हाथ मारने लगे। वो चाहते थे कि मनीष वहां रुकें और उनके साथ तस्वीरें क्लिक करवाएं। लेकिन उनके बर्ताव को देखते हुए मनीष ने उनकी तरफ हाथ हिलाया और वहां से निकल गए।

मनीष पॉल के लिए यह काफी डरावना एक्सपीरियंस था। उन्होंने बताया, आधी रात को करीब 20 बाइकर्स मेरी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। उनमें से आधे नशे में लग रहे थे। उनकी बाइक्स मेरी कार के काफी करीब थीं। इससे मेरे ड्राइवर को भी गाड़ी आगे निकालने में परेशानी हो रही थी। अगर मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ती तो वह भी स्पीड बढ़ाकर पीछा करते। मुझे इस बात का भी खयाल था कि कहीं वो स्पीड के चलते गिर कर चोट ना लगवा लें। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि वह धीरे चलाए। यह पहली बार था जब मैं इस तरह के डरावने हालात में फंसा था।

मनीष टीवी और बड़े पर्दे का एक जाना पहचाना चेहरा हैं। अपने करियर में उन्होंने डेली सोप, फिल्मों में कैमियो रोल, वीजे, आरजे हर तरह का काम किया है। वह बतौर लीड फइल्म मिकी वायरस में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा मनीष झलक दिखलाजा के होस्ट हैं। यह शो ऐसा है जो मनीष पॉल के बिना अधूरा लगता है। पिछले दो सीजन से मनीष इस शो को होस्ट कर रहे हैं।

सीजन-8 में माधुरी दीक्षित के साथ मनीष पॉल की फ्लर्टिंग और इस सीजन में करण जौहर और जैकलीन फर्नांडिस के साथ उनकी मस्ती देखने लायक होती है।

First Published on January 17, 2017 11:32 am