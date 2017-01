फेसबुक पर फोटो देखकर डायरेक्टर ने इस 17 साल की खूबसूरत लड़की को दिया मौका, अब बनी हीरोइन

जब 12 वीं में पढ़ रही थी तो फेसबुक पर उनका फोटो देखकर एक मॉडलिंग कंपनी ने उन्हें ऑफर दिया। हम बात कर रहे हैं पारुल गुलाटी की। जो पंजाब की फिल्मों में जाना-माना चेहरा बन चुकी हैं। पारुल एक पंजाबी हैं लड़की है जो पिछले छह सालों से एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ीं हुई हैं। पारुल कई पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकीं हैं। फिल्मों के अलावा वो थिएटर भी करती हैं। इन दिनों पारुल चंडीगढ़ में फिल्म शूटिंग के लिए आई हुई हैं।

फेसबुक की वजह से मिला मौका- फिल्म एक्ट्रेस पारुल गुलाटी बताती हैं कि उन्हें फेसबुक की वजह से मौका मिला। एक्टिंग के बारे में आने का कभी सोचा भी नहीं था। पारुल बताती हैं कि जब वो 12वीं में पढ़ रही थी तो एक मॉडलिंग कंपनी ने उन्हें फेसबुक के जरिए संपर्क किया। उन्हें महज 17 साल की उम्र में एक एड कंपनी में एड करने का मौका मिला। और वहीं से उनकी शुरुआत हुई। उसके बाद ब्यूटी प्रोड्क्ट के उन्हें असाइनमेंट्स मिलने लगे।

जब डायरेक्टर ने कहा- पारुल बताती हैं कि मैं एड के साथ-साथ पढ़ाई भी कर रही थी। तभी एक डायरेक्टर ने उनसे कहा कि तुम एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई करती। तुम उसमें भी अच्छा काम कर सकती हो। फिर पारुल ने अपना लक आजमाया और उनका सिक्का चल निकला। इसके बाद पारुल लंदन की रॉयल अकादमी से एक्टिंग कोर्स करने चल गई।

नोटबंदी का पड़ा है असर- नोटबंदी से पंजाबी इंडस्ट्री पर बहुत फर्क पड़ा है। यही कारण है कि अभी पंजाब में फिल्में कम बन रही हैं। पारुल के मुताबिक फिल्ममेकिंग लोग फिल्मों को पैसा कमाने का जरिया समझने वाले इससे बच रहे हैं। पंजाब में चुनाव भी इसकी एक वजह हो सकती है कि फिल्मों का बिजनैस कम चल रहा है।

फिल्मों से पहले थिएटर भी करती हैं पारुल- भले ही पारुल फिल्मों में काम कर रही हैं लेकिन वो थिएटर में काम करना अभी भी पसंद है। उनके मुताबिक थिएटर ने उन्हें काफी कुछ सिखाया है। थिएटर से उन्होंने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के काम को लेकर पारुल खुश हैं अब वो बॉलीवुड की ओर रुख करने का सोच रही हैं।

First Published on January 26, 2017 11:46 am