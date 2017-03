UP Election 2017: जब जनसभा को संबोधित करते हुए जयाप्रदा का नाम भूल गए मुलायम सिंह, लगने लगे ठहाके

समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने यूपी चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार में सोमवार को जौनपुर में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के साथ ही सपा की उपलब्धियों को गिनाया। मुलायम सिंह ने भाजपा को जुमला पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों के खाते में 15 लाख भेजने का वादा किया था। बाद में लोगों को बेवकूफ बनाया। हालांकि अपने संबोधन के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब वो अभिनेत्री और नेता जयाप्रदा का नाम भूल गए।

दअरसल मुलायम सिंह बता रहे थे कि किस तरह उनका पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुलायम सिंह ने कहा कि एक समय ऐसा था जब राज्य से समाजवादी पार्टी की तीन लोकसभा सांसद महिलाएं थी। इनमें से दो के नाम- सुशीला सरोज, उषा वर्मा तो मुलायम ने बता दिए, लेकिन तीसरे नाम पर अटक गए। फिर उन्होंने आजम खान की ओर इशारा करते हुए पूछा कि वह तीसरी महिला कौन थी जिसे आपने जिताया था, कोई हीरोइन थी? मुलायम सिंह यादव की यह बात सुन जनसभा में मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे और खुद मुलायम सिंह यादव भी हंसने लगे। तभी आजम खान उठे और माइक में बोले “देखिए अभी तक भूले नहीं है उसे…जयाप्रदा”

मुलायम सिंह ने अपना भाषण आगे बढ़ाते हुए कहा कि पहले 21 की उम्र में मतदान करने अधिकार मिलता था। लेकिन मेरे संघर्ष की बदौलत ही 18 वर्ष की उम्र में ही मतदान करने का अधिकार मिल गया। उन्होंने कहा कि देश के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। जब हर हाथ को रोजगार को मिलेगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में छह चरण का मतदान हो चुका है। सातवें चरण के मतदान 8 मार्च को होंगे जब 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जाएगी।

First Published on March 7, 2017 9:05 am